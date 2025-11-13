蘇澳永春里土石灌家園！災民泡泥中喊：無家可歸

蘇澳的永春里泥流瞬間沖進民宅，導致家園全被泥沙覆蓋。（圖／東森新聞）





連日大雨導致宜蘭蘇澳仍有土石坍塌，行經舊蘇花，直擊大片邊坡土石崩落，路面往下坍塌，相當危險，公路局也緊急封閉。更別說蘇澳的永春里，泥流瞬間沖進民宅，導致家園全被泥沙覆蓋。一對兄弟評估有危險，趕緊回家把獨家母親接走安置，才免於危險。

受災戶陳姓兄弟vs.記者：「這跟花蓮差不多，整個都...這沒有小山貓進來真的是沒辦法。」

宜蘭蘇澳永春里連日大雨，邊坡土石鬆動滑落，泥流瞬間沖毀陳姓兄弟的家園。進入家園，報廢家具散落各處，淤泥堆積成一座小山、滿地泥沙，走起路來每一步都很艱難。

受災戶陳姓兄弟vs.記者：「昨天整個是沒辦法動，我連門都沒辦法打開，今天如果他們有把外面這些清走，我們才有辦法把裡面東西都弄出來慢慢清。」

客廳內家具全被沖到，倒的倒壞的壞，心中除了不捨，更多的是無奈。受災戶陳姓兄弟：「反正只要一下大雨，我們這邊就淹，只是說高跟低而已，可能淹過一個人，媽媽比我還矮。」

比出淹水高度痕跡就超過成年男子的腹部，更別說瘦弱嬌小的老母親，若是一個不小心就有可能被沖走。所幸倆兄弟反應迅速，在土石侵襲前，就將獨居的68歲母親提前接走安置。

而同樣不敵土石沖刷的還有舊蘇花公路，8.8公里處出現坍方，前面的路已經完全不通，現在整個路往下凹陷，路面往下坍，並且有明顯裂痕。

邊坡土石不斷滾落，整個車道全被覆蓋，就連出動大怪手救援，都不敢輕舉妄動，目前公路局已經全力搶救，不過也因為雨勢不斷，難以進行疏通。

如今何時能盡快將家園清理乾淨，以及搶救路段、恢復通車，都還是個未知數，居民只希望撥雲見日，別再有更多地方受到重創。

