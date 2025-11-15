蘇澳永春里「土石滿布如山」 煙波飯店30車受困停車場

鳳凰颱風強勢侵襲宜蘭，造成多處嚴重災情，其中以蘇澳地區受創最為慘重。永春里一處民宅幾乎被土石沖毀，鐵皮屋周圍全是石塊，大小土石堆積成小山坡，完全掩埋了原本的地面。同時，煙波大飯店地下停車場遭水淹滿，30多輛車輛受困，飯店方面已承諾負擔全額拖吊費用，並預計休業至11月底進行環境清理與設備復原。

鐵皮屋前土石堆成小山坡。（圖／TVBS）

鳳凰颱風襲擊宜蘭後，蘇澳地區災情最為慘重。在永春里，一間鐵皮屋的家門口滿是石塊，大小不一的土石堆積如小山坡，將原本的地面完全掩埋。停放在車棚裡的汽車四個輪子及近半個車身都被土石埋住，整輛車卡在原地無法移動。目前已有志工團隊帶著機具前來協助開挖。現場志工老闆潘韋翔表示，由於土石流量太大，預計需要約兩天時間才能完成清理工作。他進一步解釋，清理過程也需要等待屋主到場，因為他們需要了解房屋原本的樣貌才能進行適當的清理工作。

廣告 廣告

煙波大飯店受困車輛。（圖／TVBS）

除了永春里的災情外，宜蘭煙波大飯店的地下停車場也一度被水淹滿，許多車主在網路上發文討論此事。目前飯店正持續進行排水工作，地面上布滿水痕，門口的抽水馬達不停運轉。停車場內仍有不淺的積水，車輛表面覆蓋著乾掉的泥沙，整個地下室牆面因泡水而出現大片裂紋。煙波集團企業品牌永續處副總經理王泳涵表示，由於地下室停車場積水尚未完全抽除，為確保拖吊作業安全，必須等待現場完全清空後才能進行。她強調，所有拖吊費用都將由飯店全額負擔。目前停在地下室的30多輛車輛暫時無法移出，煙波大飯店預計休業至11月底，進行環境清理及水電設備復原。這次退房造成的損失加上設施受損的復原費用，預計將是一筆不小的金額。

更多 TVBS 報導

颱風重創！蘇澳電信行70支iPhone 17全泡爛 損逾5百萬

淹水半層樓！「70支手機」漂流3天 暖送愛心餐奇蹟尋回

台大生賭輸颱風假發雞排 41歲男嗆「帶槍掃射乞丐」火速遭逮

鳳凰颱風重創宜蘭花蓮 陸軍出動「1神器」救災效能直接升級

