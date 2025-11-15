蘇澳永春里「土石滿布如山」 煙波飯店30車受困停車場
鳳凰颱風強勢侵襲宜蘭，造成多處嚴重災情，其中以蘇澳地區受創最為慘重。永春里一處民宅幾乎被土石沖毀，鐵皮屋周圍全是石塊，大小土石堆積成小山坡，完全掩埋了原本的地面。同時，煙波大飯店地下停車場遭水淹滿，30多輛車輛受困，飯店方面已承諾負擔全額拖吊費用，並預計休業至11月底進行環境清理與設備復原。
鳳凰颱風襲擊宜蘭後，蘇澳地區災情最為慘重。在永春里，一間鐵皮屋的家門口滿是石塊，大小不一的土石堆積如小山坡，將原本的地面完全掩埋。停放在車棚裡的汽車四個輪子及近半個車身都被土石埋住，整輛車卡在原地無法移動。目前已有志工團隊帶著機具前來協助開挖。現場志工老闆潘韋翔表示，由於土石流量太大，預計需要約兩天時間才能完成清理工作。他進一步解釋，清理過程也需要等待屋主到場，因為他們需要了解房屋原本的樣貌才能進行適當的清理工作。
除了永春里的災情外，宜蘭煙波大飯店的地下停車場也一度被水淹滿，許多車主在網路上發文討論此事。目前飯店正持續進行排水工作，地面上布滿水痕，門口的抽水馬達不停運轉。停車場內仍有不淺的積水，車輛表面覆蓋著乾掉的泥沙，整個地下室牆面因泡水而出現大片裂紋。煙波集團企業品牌永續處副總經理王泳涵表示，由於地下室停車場積水尚未完全抽除，為確保拖吊作業安全，必須等待現場完全清空後才能進行。她強調，所有拖吊費用都將由飯店全額負擔。目前停在地下室的30多輛車輛暫時無法移出，煙波大飯店預計休業至11月底，進行環境清理及水電設備復原。這次退房造成的損失加上設施受損的復原費用，預計將是一筆不小的金額。
更多 TVBS 報導
颱風重創！蘇澳電信行70支iPhone 17全泡爛 損逾5百萬
淹水半層樓！「70支手機」漂流3天 暖送愛心餐奇蹟尋回
台大生賭輸颱風假發雞排 41歲男嗆「帶槍掃射乞丐」火速遭逮
鳳凰颱風重創宜蘭花蓮 陸軍出動「1神器」救災效能直接升級
其他人也在看
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 23 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
水費莫名暴增！台水人員敲門查水表無人應 破門驚見82歲嬤已成白骨
台中市北屯區發生一起「孤獨死」案件。82歲曾姓婦人長期獨居，加上個性內向，鮮少與他人接觸，但近2個月婦人的用水量突然暴增，自來水公司察覺有異，今（13）日下午前往查看，經多次敲門都無人回應，通報警方與里長到場協助破門，進入屋內後驚見她已死亡成白骨。對此警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
1.6萬賣單沒人接...森崴能源風電案踩雷大虧121億元 開盤跌停一字鎖
森崴能源（6806）昨日重訊宣布因風電興建案成本暴漲，前三季認列虧損大虧121億元，也持續喊話與台電溝通，希望身為業主的台電能合理「伸援手」。森崴能源今（14）日恢復交易，股價果然受踩雷消息衝擊，開盤跌停鎖死，1.6萬張掛賣卻賣不出。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣將襲！挑戰冷氣團等級 全台急凍剩1字頭：體感降溫有感
受到東北季風影響，中央氣象署針對4縣市發布大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣。今（14）日基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區慎防坍方及落石。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，已遭大馬警方延扣9天，由於尚無直接證據顯示黃明志涉及命案，黃明志13日在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），黃明志的律師及交往15年造型師女友Sarah等人昨下午赴金馬警局總部，隨後陪同黃明志一同搭車離開。中時新聞網 ・ 1 天前
小學男童睡到動物園站！公車坐過頭 站牌又睡倒 路人驚報案
一名樹林區小學四年級男童因睡過頭，竟坐過站直達木柵動物園！男童在公車站內再度睡著，被路人誤以為生病而報案。救護人員抵達現場檢查後，確認男童並無大礙，最終由警方將其帶回派出所，通知家長接回。此事件凸顯現代學童睡眠嚴重不足的問題，調查顯示有55%的學童每天睡不到9小時，專家建議6至13歲學童每天應睡9至11小時，然而課業繁重往往使其無法達到睡眠時間的基本要求！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
3子女向法院請求「免扶養」 失格中風老爸當庭良心發現
6旬男子中風後半癱被送安養院，社工循線找到其3名子女要求出面處理。沒想到他們向法院請求免除扶養父親的責任，因為父親之於他們的印象，除了酗酒、打罵，更罔顧2名手足患有嚴重的先天性心臟病，不曾陪同就醫，更遑論給付醫療和生活費，跟母親離婚後就人間蒸發數十載，直到老病了才又現身。自由時報 ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 3 小時前
下週冷空氣強襲！北部急凍探13度 氣象署：把握周末好天氣
（記者許皓庭／綜合報導）今（14）日上午中央氣象署與氣象專家皆發布最新預測，指出台灣將在周末迎來短暫回暖，但下 […]引新聞 ・ 1 天前
最新／台北市民快戴口罩！松山工地竄火 濃煙飄散「這幾區」
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導最新消息！今（13）日晚間8時55分台北市松山區健康路325巷的某住宅建案工地竄出濃煙，警消人員獲報趕抵現場時發現，該工地堆放建材、模板、鋼瓶的地下室已然陷入火海，火勢迅速延燒，關係人表示現場無人受困在內；消防人員全力灌救中，以防止火勢繼續蔓延。另外，台北市應變中心也提醒，環保局評估火災產生的濃煙將影響信義、萬華、中正及內湖區，目前已緊急通報區公所透過里鄰系統提醒民眾注意防護，可先緊閉門窗或戴上口罩。民視 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪新堰塞湖提早溢流 明利村再遭洪水衝擊
花蓮昨天受颱風影響雨勢不斷，林業及自然保育署花蓮分署今天凌晨2時許，執行無人機空拍，發現馬太鞍溪堰塞湖溢流口處前300公尺有新的堰塞湖。據監測，馬太鞍溪新堰塞湖已於下午1時許溢流，第一波洪峰下午1時40分抵達下游，推估因壩體不穩定而提早溢流，且再度流進萬榮鄉明利村，災民無奈看著房子再度泡水。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
泰關三年.緬甸KK園金主「送中」 緬甸詐案.陸批美「黑吃黑」
位於緬甸、柬埔寨的詐騙園區，近年來陸續傳出誘拐綁架受害者參與詐騙，受害者遍及亞洲甚至全球。其中惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主，中國商人佘智江，在經歷泰國三年關押後，週三(11月12日)由泰國引渡至中國受審。至於KK園區，近期則遭緬甸軍方爆破拆除，但類似的詐騙園區在周邊仍有許多個。至於另一名來自中國的詐騙主嫌陳志，上月中不但遭美英制裁，美方更沒收陳志犯罪所得，總計12萬枚比特幣。北京當局近日發表報告，質疑美方沒收的比特幣恐涉及「國家級駭客組織」的「黑吃黑」行動，案件可能演變為中美之間的角力。TVBS新聞網 ・ 1 天前
法院認證：他36公尺內從0飆到98km！駕駛「超速48公里」慘吞1.2萬罰單
住北部的廖姓男子去年在桃園市平鎮區限速50公里路段，超速48公里狂飆，被警方拍照取締，開罰1.2萬元，應參加道路交通安全講習；但廖男主張，他的車並非跑車，不可能在36公尺內從0加速到時速98公里；但法官綜合相關證據，認定違規事實明確，駁回告訴，且他須負擔300元裁判費，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團反擊了！向新加坡申請解凍資產
[NOWnews今日新聞]柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣。星港台政府也紛紛採取動作扣押集團旗下資產。太子集團在本周...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
官網「台北變上海」社會局提告 她喊同理心
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
寒流警報！入冬首波冷氣團來襲 北台灣恐「跌破12度」
受東北季風影響，這兩天台灣各地天氣依舊趨於濕涼。天氣分析師薛皓天預測，下周有機會迎來今年入冬首波冷氣團，北部低溫可能降至12度，最冷時段預計在下周二夜間至下周三清晨，民眾應提前做好防寒準備。中天新聞網 ・ 1 天前