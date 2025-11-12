地方中心／陳孟暄 張智凱 王云宣 陳聖翰 宜蘭報導



豪雨狂炸宜蘭，多處傳出災情，南方澳池碧宮附近昨(11)天發生二度土石流，滾黃泥水夾帶石頭，衝進民宅與巷弄，居民苦不堪言，池碧宮地下室停車場，鐵捲門更是被沖灣，也被泥沙堵住，雖然今(12)天大水已經消退，但是滿滿的黃泥巴，公所也趕緊派出機具，協助民眾清理家園。

挖土機全力開挖，把滿地土石鏟起，另一頭還有民眾拿起鏟子挖呀挖，雖然大水已經退去，但整條道路還是黃澄澄一片，滿地砂石，甚至有民宅一樓的玻璃門被沖破，屋內一片泥濘，居民回憶起當時，仍心有餘悸。



附近住戶：「第二次就是大石頭,然後沖來過這邊來了，我有聽到說砰的時候，來不及了，就那個幾秒鐘的事情很可怕耶，真的，我好像要被淹死」。

廣告 廣告

蘇澳池碧宮停車場也淹！ 大量泥水灌入 鐵捲門遭土石堵

蘇澳池碧宮停車場也淹！ 大量泥水灌入 鐵捲門遭土石堵。(圖／民視新聞)

宜蘭連日大雨，蘇澳鎮成為重災區，11號一天內就傳出兩波土石流災情，導致泥水沖進民宅、巷弄，就連附近的池碧宮，地下室鐵捲門整片被壓彎，還有泥沙、石頭和雜物混為一團，直接堵住打不開。

池碧宮主委 陳志賓：「對兩次，三點多一次，六點多那次就整個都流下來了，沒辦法走，因為那個土石流下來，都是水、石頭，還沒進去，現在整個都塞住，(沒辦法開門)沒辦法啊，鐵門也都壞掉了」。

蘇澳池碧宮停車場也淹！ 大量泥水灌入 鐵捲門遭土石堵

蘇澳池碧宮停車場也淹！ 大量泥水灌入 鐵捲門遭土石堵。(圖／民視新聞)

蘇澳鎮長 李明哲：「昨天收到通報之後，我們公所的人員，還有機具就已經進駐了，到後來因為又雨勢又太大了，所以那個地方的整個現場的狀況，其實也不適合做這個處理，這一次受災的面積實在太大了，而且我們需要非常多的機具，人力來協助」。

所幸雨勢已經趨緩，公所趕緊加派機具與人力搶災，居民也抓緊時間清理家園，就是希望能早日回到安穩生活。

原文出處：蘇澳池碧宮停車場也淹！ 大量泥水灌入 鐵捲門遭土石堵

更多民視新聞報導

宜蘭淹水「阿嬤無力逃上樓」！上空猛男團「划船神救援」孫女淚謝

吊車大王出手救宜蘭！女婿赴蘇澳、「3寶貝」待命中

蘇澳災情有夠慘！家具、生活用品全淹壞 民進黨宜蘭黨部出手了

