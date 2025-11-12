蘇澳泡水 慈濟熱食送到鄉親手中

輕颱鳳凰為宜蘭地區帶來致災性的降雨，不少民眾一早就起床清理家園，而鎮公所也提出熱食需求，因為昨晚都是屬於停電狀況，希望居民能有溫暖的熱食可以享用，而慈濟今天上午也出動五條路線進行勘災，大多都是在受災較嚴重的蘇南路、中山路一段，這一帶，希望能趕緊提供民眾所需。

大愛電視記者 陳品潔：「可以看到地板還是滿是泥濘，那其實早上呢，許多民眾都已經開始在清理家園，那慈濟志工也出動五條動線，進行勘災。」

志工出動關懷，因為宜蘭蘇澳鎮，多處地區，受到暴雨侵襲，一夜過後，街道一片狼藉。

慈濟志工 劉寶菊：「就是在(蘇澳鎮)公所集合，但是我想那麼多人要去勘災了，我想我不要，我先來找地方打掃，剛好找到師兄家。」

慈濟志工 洪妙卿：「鎮公所社會課長的訊息，他說他們這邊的居民都安不住了，要急著回去，所以我們就盡快趕過來，那分了五條動線，就往重災的地方這樣走，最主要是餐食，因為他們幾乎重災的話，都沒辦法煮餐。」

雙手沒有停過，因為昨晚宜蘭多處，整個晚上都是停電狀態，不少居民無電可用，也無法烹煮，就怕他們餓肚子。

慈濟志工 賴素貞：「昨天晚上到半夜一直在增加(數量)，增加到已經到200(份)，到今天早上又到250(份)，我們的香積菩薩，早上都6點半都已經來幫忙。」

送上熱騰騰的餐食，送到民眾手中，不只也暖胃也暖心，誓言要陪伴鄉親走過難熬的復原之路。

