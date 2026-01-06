蘇澳消滅菸蒂 半年清14萬根

為改善環境整潔、減少菸蒂汙染，宜蘭縣蘇澳鎮公所推動「消滅菸蒂大作戰」，民國114年7月至12月短短6個月內，共回收733瓶菸蒂罐，換算約14萬6600根菸蒂，集中堆放可占滿4個停車格，數量之多令人咋舌，也顯示菸蒂對環境與生態的潛在威脅不容忽視。

鎮長李明哲表示，菸蒂含尼古丁及化學物質，隨意丟棄可能滲入土壤或河流，影響微生物、水質與生態鏈，甚至危害海洋生物，是海洋與街道常見汙染物之一，也會影響市容。感謝民眾主動參與撿拾行動，讓半年一次的成果盤點交出亮眼成績單，可說是全民環保意識提升的具體展現。

許多民眾提到，撿菸蒂不僅環保，也是一種戶外運動。王先生分享，「帶著小孩一起撿菸蒂，既可以親近自然，又能走動健身，一舉多得」；林媽媽也說，「小孩看到街道上的菸蒂，會更有感覺，知道保護環境不是空口說白話，透過親子參與，環保理念從小扎根。」

為延續這股守護環境的力量，鎮公所於115年度持續推出「消滅菸蒂大作戰」新回合，邀請更多民眾一同加入。只要撿拾菸蒂並集滿600ml寶特瓶一瓶（約200根菸蒂），即可攜帶身分證至蘇澳鎮公所清潔隊兌換好禮一份，數量有限，換完為止。

鎮公所呼籲，環境整潔需要全民共同努力，透過實際行動減少菸蒂汙染，不僅讓家園更乾淨，也為下一代留下更美好的生活環境。相關活動詳洽（03）9973421轉分機261至267蘇澳鎮公所清潔隊。