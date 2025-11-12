蘇澳淹大水求助電話不斷 公所曝災情「分不清是雨是汗是淚」

兩棲突擊車把受困居民載到蘇澳公所安置。（圖：蘇澳鎮公所提供）

鳳凰颱風逼近台灣，受到鳳凰颱風與東北季風雙重影響，宜蘭蘇澳11日晚間至12日凌晨出現嚴重淹水情況。蘇澳鎮公所人員表示，暴雨一下就是大半天，災防中心求助通報電話不斷湧入，避難民眾都很驚恐無助「分不清是雨是汗還是淚」，經過當地里長、警消、軍方人員連夜協助救援，受困民眾才得以脫困。

蘇澳鎮公所人員透過臉書提到，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，將一個個濕漉漉、僅著薄衣的民眾帶回公所避難，避難者中以年長者居多，有行動不便、坐輪椅的，甚至還有臥床者，以及帶著寶寶、幼童撤離的爸媽，大家都很驚恐無助「分不清是雨是汗還是淚」。

蘇澳鎮公所喊話：「請大家為蘇澳集氣，期盼風雨停歇，鎮民均平安」。此外，蘇澳鎮公所指出，由於當時淹水情形嚴重，物資運送不易，陸軍步兵第一五三旅及宜蘭縣政府社會人員幫助，兩大車物資已在12日凌晨2點送抵避難居所，供100多位鎮民使用。

對此，網友們也紛紛留言寫下：「大家辛苦了」、「謝謝國軍弟兄」、「謝謝你們救災英雄」。也有部分當地居民回報，目前仍有一些地區和路段積淹水未退，還有住在蘇南路一帶的居民說現在仍處於沒水沒電的狀態，希望相關單位能盡快修復。