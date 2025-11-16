蘇澳淹水善後 今日主攻蘋果村

上個星期，蘇澳發生大水後，宜蘭慈濟志工持續投入救災，今天星期天，慈濟志工服務不打烊。

走進受災民眾家裡，慈濟志工出動高壓清洗機，將房屋內外殘留的泥沙與污漬，徹底清洗乾淨。成堆的家具，泡水後已經不堪使用，只能先移到屋外堆放，雖然經過初步的清掃，泥濘已經被大致清理，但仍隨處可見，被颱風侵襲後留下的痕跡。

受災屋主俞小姐：「本來是和室，結果把它淹成 變裡面都是水，就把和室打掉 把水弄出來。」

物品散亂、牆面受潮，屋裡原本的和室也因為淹水被迫拆除，許多家具、生活用品全因為泡水，難以挽回。受災屋主俞先生：「損失很慘重啊，那一些那個農具啊 都泡水，就是比想像中的嚴重很多。」

這裡是宜蘭蘇澳蘋果村，俞先生一家所住的三戶人家，由於地處在山腳下，受到鳳凰颱風帶來的大雨，今年已經是第二次發生淹水災情，慈濟志工接獲消息後，立刻整隊出動14人，展開清掃工作，讓整個災區迅速動了起來。

慈濟志工郭芮安：「我們今天有在基金會那邊有， 申請了兩台高壓清洗機， 請師兄師姊他們自己有帶，家中的清掃用具， 來協助這兩位老菩薩， 將屋內的淤泥清出，那可以清洗的家具，我們先把它清洗乾淨， 讓他們可以 就是在最短的時間，可以恢復正常的生活。」

在災後的混亂與不安中，志工們一點一滴清出家的形狀，讓屋主看著屋內逐漸恢復原貌，才終於能稍稍放心。

