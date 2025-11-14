蘇澳淹水垃圾多 清運完成時間延至15日
空拍畫面可以看到，宜蘭冬山鄉一間渡假行館周邊有圍牆，門口設立擋水板，所以一滴水都沒有淹到基地範圍內，業者將影片po網宣傳引起熱議，但行館也被指控屬於違建，環保團體認為，至少圍牆應先拆除；業者尚無法取得回應。
宜蘭縣惜溪聯盟召集人康芳銘表示，「違建房子沒有辦法那快拆掉的話，你至少圍牆先拆除。」
宜蘭縣政府建設處長邱程瑋指出，「行館違章的面積約200平方米，這個部分目前是列管排拆。」
根據宜蘭縣政府資料，該度假行館涉及多項違規，除違反《區域計畫法》，被檢舉就可罰6萬元到30萬元；因部分建築屬於違章，被依《建築法》列管排拆；部分館舍未取得民宿登記證，違反《發展觀光條例》，也可罰10到100萬元，縣政府將持續複查。
運動公園內有許多從道路拖來的泡水車，至今無人認領，鎮長呼籲車主快出面處理，否則只能報廢。水災過後，蘇澳多處停水停電、店家停業，物資難以取得，居民也靠Line群互助。
Line群版主曾壹靖說，「所以可能很多時候，公部門電話是打不通的，所以我們透過群友的力量，大家來互通有無。」
蘇澳原力拚入夜前完成廢棄物清運，但家戶垃圾量超乎想像，光是市區中山路就清運3趟，縣政府評估，假日外地居民返家幫忙，會有另一波清運高峰，預估清完最快也要到15日晚間。
宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，「所以我們可預期的在明天，可能也還會有一波的高峰，就是我們的這些、家裡面整理出來的這些廢棄物。」
除了淹水，豪雨重創宜蘭道路，太平山園區宜專一線8.5k處14日上午發生落石坍方，經過搶修，下午順利通車；台9丁線蘇澳至東澳路段多處坍方，也在下午5時搶通。
