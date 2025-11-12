蘇澳淹水救護車路中央拋錨！民眾救援畫面曝

▲鳳凰颱風侵台傳出淹水情形，救護車更是一度卡在馬路積水中拋錨。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 「鳳凰」颱風步步侵襲台灣，中央氣象署於昨（11日）上午發布陸上颱風警報。儘管鳳凰過去3小時強度稍減弱且暴風圈縮小，但受到外圍環流及共伴效應影響，各地仍出現強風豪雨。宜蘭縣蘇澳鎮更是不傳出災情，豪雨導致馬路淹成小河，民宅內更是淹了半層樓高。不僅如此，就連救護車也在救援過程中也發生拋錨的情形，所幸熱心民眾即時上前支援。

▲宜蘭縣蘇澳鎮傳出嚴重淹水情形，知名飯店地下室停車場整排車都慘泡水中。（圖／Threads@wendyyypig_授權提供）

宜蘭縣連夜下起豪雨，自10日0時至今（12日）上午9時止較大累積雨量為宜蘭縣東澳嶺1062毫米，包括蘇澳、東山及羅東等地皆出現淹水情形。而不少居住在蘇澳鎮的民眾也在社群網站上PO出家中附近的慘況，可見民宅已經淹了將近半層樓高，家具、雜物全都泡在水中，知名飯店地下停車場也淹成一片。更有救護車前往救援的途中時，卡在馬路積水中拋錨。

▲位於宜蘭縣蘇澳鎮的民宅內淹了半層樓高，場面相當驚人。（圖／翻攝自臉書《台灣颱風論壇天氣特急》）

根據中央氣象署最新資料顯示，颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入臺灣南部陸地，強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。其中，受到颱風及外圍環流影響，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生，自10日0時至今（12日）上午9時止較大累積雨量為宜蘭縣東澳嶺1062毫米。

