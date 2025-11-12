蘇澳淹水猶如15年前梅姬颱風 宜蘭籲中央速核定分洪道經費

災民不斷打掃，清出家中泡水雜物，宜蘭蘇澳市區因為蘇澳溪暴漲，導致中原路、聖愛路等市區淹水，居民說水最高超過1層樓。

受災戶郭小姐說：「裡面東西都沒幾樣了，都全部壞掉了，都拿出來了，含冷氣也都壞掉。」

受災戶田小姐：「一層樓，淹在那個遮雨棚那裡。」

蘇澳市區道路不少車輛因淹水拋錨停在路中央，有民眾車輛淹水時，被國軍裝甲車為緊急救災輾過，完全損壞。

蘇澳煙波飯店地下室淹水，導致旅客停在地下室的車輛拋錨，住客抱怨連連，希望飯店賠償，雙方還在協調。

煙波飯店住客說：「飯店完全沒有跟我們說賠償，他現在就是說要我們自己聯絡保險。」

南方澳池碧宮附近發生土石崩落，南興里道路現在還有水流，民眾家裡都是土石、泥沙，正忙著清理。

消防員協助低窪災民通過湍急蘇澳溪，畫面險象環生，而這條蘇澳溪被地方認為是導致蘇澳市區淹大水的主因，因河道彎曲，即便下游已設置阿里史溪抽水站，溪水還是因豪雨暴漲，倒灌進市區。

蘇澳鎮長李明哲呼籲，「趕快把這些蘇澳溪分洪道做好，才可以讓我們蘇澳免於又十幾年來，又一次淹大水，我想民眾都很痛苦，沒有辦法接受這樣的事情。」

中央已規畫在上游設置蘇澳溪分洪道，但因建築原物料上漲，總工程經費已從50幾億增加至75億元，行政院尚有20幾億元經費未核定，地方希望中央盡速核定經費，啟動工程，避免蘇澳再受水災之苦。

