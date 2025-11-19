蘇澳淹水補助出爐 淹水高度分3級.最高領10萬

地方中心／黃富溢 宜蘭報導



鳳凰颱風重創宜蘭，為了幫助加速重建，行政院昨天宣布加碼補助，依照淹水高度分成三個等級，超過100公分除了補助2萬元，能證實有財損再加碼8萬元，最高可達10萬元。但也有受災戶認為，依照淹水高度、財損證明來申請補助，太麻煩了，希望從寬認定。

一大早，鎮公所臨時櫃台已經擠滿人。公所特別在大門口內開設鳳凰水災申請窗口，方便受災戶集中辦理。各界捐助物資也擺放在一旁，讓災民自行領取，為了幫助災民們，政院宣布提高補助，最多到10萬。

蘇澳聖湖社區受災戶黃先生：「好啊這樣好啊，我們整樓淹光光，我們樓下都淹掉了。」蘇澳受災戶潘先生：「原本聽到說是一萬元，一萬元是要幹嘛，十萬就還可以接受啦。」蘇澳中山路五金行店家邱小姐：「我想說一萬元我們不要去..，（一萬元就...）我自己損失幾百萬，然後領一萬塊要幹嘛，我沒有時間去申請。」

蘇澳淹水補助加碼，淹水高度分3級，最高領10萬。（圖／行政院）

蘇澳尤其一樓的店家，整間屋子幾乎泡湯，都要重新裝潢，當然希望補助越高越好。

補助依照淹水高度分級，只要30公分以上，就救助1萬元：如果達50公分以上，又能證明財損，合計可領5萬；要是淹超過100公分，救助金加財損給10萬。但有住戶抱怨，自家損失約60萬，想申請認定麻煩。

蘇澳中原路住戶陳先生：「要怎麼估什麼財損沒財損？，你淹多少東西都壞掉了，都搬出來了還要什麼證明，是要去哪裡拿證明。」中原路住戶甘小姐：「我們是已經淹到快二樓耶，（這還需要？），叫我們去拿支竹子來量，我是要去哪拿竹子來量？。」

蘇澳淹水補助加碼，淹水高度分3級，最高領10萬。（圖／民視新聞）

蘇澳鎮長李明哲：「在認定上面就會有一些困難，比如30~50（公分）在實務上面，里幹事下去的時候，都會碰到一些民眾的質疑啦。」鎮長坦言，第一線認定壓力大，喊話中央補助從速、從簡，畢竟居民恢復家園，也是在跟時間賽跑！

