蘇澳淹水近1層樓高 國軍趕救災 拋錨車疑遭AAV7壓過變廢鐵

宜蘭蘇澳地區昨晚(11日)遭遇急遽豪雨，造成嚴重淹水，水位接近一層樓高，多輛車輛因此泡水拋錨。國軍出動AAV7兩棲突擊車連夜搶救受困民眾，成功救出33人，但救災過程中疑因水位過高影響視線，導致兩輛拋錨車輛疑似遭AAV7輾壓變形。今晨天亮後，有車主發現愛車被壓扁，車頂凹陷、擋風玻璃碎裂，車身鋼板上明顯留有履帶輾過的痕跡，面對愛車成為廢鐵，車主感到十分無奈。

國軍趕救災，拋錨車疑遭AAV7壓過變廢鐵。（圖／TVBS）

蘇澳11日晚間的暴雨來勢又快又急，造成嚴重淹水情況。從現場照片可見，洪水幾乎將白色車輛完全淹沒，站在AAV7上的官兵幾乎碰到橋墩底部，另一處淹水區域僅剩路牌露出水面，研判淹水高度接近兩公尺深。在這樣的惡劣環境下，國軍仍奮力搜救，架設救援梯協助二樓的居民逃生，並利用橡皮艇將民眾送往安置處所。

廣告 廣告

被壓扁的轎車情況慘重，車頂直接被壓扁，擋風玻璃碎成網狀。從另一個角度觀察，駕駛座那一側的車頂完全凹陷，車身鋼板上清晰可見履帶輾過的痕跡。蘇澳鎮公所人員表示，這些車輛可能是在AAV7出動救人時被輾過的。據了解，這些被輾過的車輛疑似因泡水拋錨而受困在路中央，車主雖已逃生，但車輛仍留在原地。

針對車輛受損事件，國軍第三作戰區回應，已協請海軍派員與蘇澳鎮公所及警方一同前往受損民車現場會勘，並完成備案。後續將由陸戰隊配合鎮公所處理洽賠事宜。

蘇澳淹水近1層樓高，40名官兵連夜救33人。（圖／軍聞社）

於此同時，針對災後復原工作，軍方出動了300名陸軍全力支援蘇澳地區，其中60名官兵正在聖湖路徒手幫助居民清理家園。國軍在經歷光復災情後，再次奔赴救災前線，不畏艱難環境執行任務。儘管救災過程中可能因水位過高加上AAV7車身本就較高，導致視線不佳而發生意外，但40名官兵仍在一晚之間成功救出33名受困民眾，展現了救災人員的專業與奉獻精神。

更多 TVBS 報導

泥水灌宜蘭民宅 家具全泡爛 池碧宮停車場慘淹畫面曝

宜蘭豪雨猛襲！社區淪陷「水閘門擋不住」 住戶搶救愛車畫面曝

居民咬牙清淤！宜蘭蘇澳3200戶淹慘 水如浪灌民宅「家電全毀」

蘇澳商家心血付之一炬！全聯超市泥濘一片 內衣店淹至一樓高

