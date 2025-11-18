蘇澳淹水重災！陳俊宇籲中央提高補助擴大援助範圍

（記者陳志仁／台北報導）鳳凰颱風重創宜蘭溪南地區，蘇澳鎮遭受嚴重淹水及土石流災害，市區一度積水達一層樓高，造成重大人員傷亡與財物損失；立法委員陳俊宇今（18）日於立法院質詢行政院長卓榮泰，要求中央提高慰助金標準、擴大補助範圍，並迅速啟動災後重建相關措施。

圖／立委陳俊宇今（18）日於立法院質詢行政院長卓榮泰，要求中央提高慰助金標準、擴大補助範圍。（立委陳俊宇辦公室提供）

針對蘇澳鎮一名78歲的獨居婦人不幸溺斃一案，陳俊宇指出，目前中央和賑災基金會加總僅有60萬元慰助金，但考量災情嚴重程度，他建議比照過去馬太鞍溪水災標準，將中央慰助提高至100萬元；卓榮泰回應，行政院決定將中央慰助提高至60萬元，加上賑災基金40萬元，讓家屬獲得總計100萬元的協助。

陳俊宇也批評目前經濟部淹水補助標準「超過50公分才有補助」過於僵化，許多家庭雖僅淹水20至30公分，但家具、家電全毀卻不符補助標準，與實際需求落差甚大，要求放寬補助門檻；卓榮泰回覆，中央正在研議分級補助機制，淹水30至49公分補助1萬元、50至99公分補助2萬元並加碼3萬元損失證明金，超過100公分則補助2萬元並加碼8萬元，最高可獲10萬元補助。

陳俊宇直言，本次豪雨造成冰箱、洗衣機、床具等家電全數泡水報廢，呼籲行政院研議家電家具回購補助或慰助的方案，減輕受災戶重建負擔；此外，也關注蘇澳商圈受創嚴重，再度回想15年前梅姬颱風重創後的重建之苦，要求行政院啟動低利貸款、緩繳措施，協助商家儘速恢復營運，避免倒閉潮再現。

陳俊宇強調，災後復原刻不容緩，他將持續爭取中央資源，並督促行政院落實各項補助，確保每位受災鄉親都能獲得必要的協助與保障。

