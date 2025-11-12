蘇澳淹水2車拋錨路中 被救災兩棲突擊車輾過成廢鐵

蘇澳中原路昨晚一輛馬自達休旅車行經淹水拋錨，疑被緊急救災的AAV7兩棲突擊車輾過變成廢鐵。(記者江志雄攝)

首次上稿 12:24 更新時間 18:28 新增卓揆回應

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮中原路昨晚淹大水，2輛休旅車行經此處時熄火拋錨路中央，疑被緊急救災的國軍AAV7兩棲突擊車輾過，車主今天(12日)到場發現愛車變成廢鐵，對此備感無奈。

蘇澳鎮中原路昨晚淹水一層樓高，多輛車經過此處時拋錨，駕駛各自棄車逃生，不久，現場變成一片汪洋，拋錨車輛幾乎滅頂，AAV7兩棲突擊車到場營救受困居民，可能急於救人，輾過擋路車輛，有馬自達、富豪等2輛休旅車受損。

其中的馬自達休旅車車體扭曲變形，成了一堆廢鐵，車主說，事發當下，他的愛車幾乎全淹，因夜間視線差，加上AAV7兩棲突擊車急於救人而輾過，車子遭受無妄之災恐得報廢。

針對AAV7兩棲突擊車輾壞2輛休旅車賠償問題，行政院長卓榮泰今天下午到蘇澳勘災時笑稱，他與國防部長顧立雄各賠1輛都沒問題，相關費用中央會處理，請軍方專心投入救災工作。

富豪休旅車也被兩棲突擊車輾過受損。(記者江志雄攝)

