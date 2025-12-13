蘇澳溪分洪工程基本設計審查修正後原則通過提升蘇澳地區防洪韌性、強化港區及市區安全
▲行政院公共工程委員會於宜蘭縣蘇澳鎮召開「蘇澳溪分洪工程」基本設計現勘暨審議會議。(圖:行政院公共工程委員會提供)
行政院公共工程委員會十二日於宜蘭縣蘇澳鎮召開「蘇澳溪分洪工程」基本設計現勘暨審議會議。由工程會主委陳金德率領委員會審查團隊，與經濟部水利署第一河川分署、宜蘭縣政府及相關單位共同就分洪道工程設計內容進行全面檢視。會議確認該案基本設計成果符合行政院核定計畫之目標與效益，主辦單位完成修正後通過，會議中亦提醒相關單位可進行發包前各項準備作業，將持續朝一一八年十二月如期完工的目標邁進。
蘇澳地區因地勢低窪，過往多次遭受豪雨淹水威脅。行政院已於114年11月核定「蘇澳溪分洪計畫」第一次修正，將計畫總經費調整為75億6,800萬元，全數由中央公務預算支應，並延長期程至118年，以強化蘇澳地區的整體排水與防洪能力。此次基本設計審查之主體工程—分洪道統包工程經費約68.7億元，是該計畫的核心工程項目。
蘇澳溪分洪工程採取80%分洪比、分洪量約690 CMS之設計標準，可在重現期200年之豪雨條件下維持主流堤防不溢淹，同時降低主流水位，改善下游雨水下水道外水位偏高問題，進而減輕蘇澳市區長期以來的內水淹水風險。此外，分洪工程亦可排除上游泥砂、減緩中下游河道淤積，有助維持蘇澳港航道安全並補注內埤海岸流失砂源。
陳金德表示，除了蘇澳溪分洪道工程，他上午也前往新城溪沿岸，瞭解蘇澳地區災後水利設施的復建規劃，並請宜蘭縣政府儘速針對新城溪水環境、港口大排、新馬抽水站、市區排水系統及阿里史溪抽水站等提出改善計劃，分別提報至內政部及經濟部，納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」。
李副主委特別提醒，本計畫曾因材料價格上升、工程內容調整等因素提出修正，未來主管機關在推動後續細部設計與施工階段時，應更審慎評估地質、跨機關協調、民眾溝通及土方調度等風險項目，建構完善之因應策略，確保工程能如期如質完成。
工程會強調，蘇澳溪分洪工程完工後，除可大幅提升蘇澳地區防洪韌性與排水效能外，亦將降低蘇澳港淤積情形，強化港區與市區關鍵基礎設施安全。工程會將持續與經濟部、宜蘭縣政府及各相關單位密切合作，督促工程團隊落實計畫推動，讓蘇澳地區居民能享有更安全、穩定的生活環境。
