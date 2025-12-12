蘇澳溪分洪工程基本設計現地審查 提升蘇澳地區防洪韌性、強化港區及市區安全

蘇澳溪分洪工程基本設計現勘暨審議會議，由工程會主委陳金德率領審查團隊與相關單位進行全面檢視。代理縣長林茂盛共同參與。（圖：行政院工程會提供）

▲蘇澳溪分洪工程基本設計現勘暨審議會議，由工程會主委陳金德率領審查團隊與相關單位進行全面檢視。代理縣長林茂盛共同參與。（圖：行政院工程會提供）

行政院公共工程委員會今（十二）日在宜蘭縣蘇澳鎮召開「蘇澳溪分洪工程」基本設計現勘暨審議會議。由工程會主委陳金德率領委員會審查團隊，與經濟部水利署第一河川分署、宜蘭縣政府及相關單位共同就分洪道工程設計內容進行全面檢視。會議確認此案基本設計成果符合行政院核定計畫之目標與效益，將持續朝一一八年十二月如期完工的目標邁進。

蘇澳溪分洪道基本設計審議結果於十二日下午三時正式宣布：主辦單位完成修正後通過，會議中亦提醒相關單位可進行發包前各項準備作業。

工程會強調，蘇澳溪分洪工程完工後，除可大幅提升蘇澳地區防洪韌性與排水效能外，亦將降低蘇澳港淤積情形，強化港區與市區關鍵基礎設施安全。工程會將持續與經濟部、宜蘭縣政府及各相關單位密切合作，督促工程團隊落實計畫推動，讓蘇澳地區居民能享有更安全、穩定的生活環境。

蘇澳地區因地勢低窪，過往多次遭受豪雨淹水威脅。行政院已於一一四年十一月核定「蘇澳溪分洪計畫」第一次修正，將計畫總經費調整為七十五億六八00萬元，全數由中央公務預算支應，並延長期程至一一八年，以強化蘇澳地區的整體排水與防洪能力。此次基本設計審查之主體工程—分洪道統包工程經費約六十八點七億元，是此計畫的核心工程項目。

蘇澳溪分洪工程採取百分之八十分洪比、分洪量約六九0 CMS之設計標準，可在重現期二00年之豪雨條件下維持主流堤防不溢淹，同時降低主流水位，改善下游雨水下水道外水位偏高問題，進而減輕蘇澳市區長期以來的內水淹水風險。此外，分洪工程亦可排除上游泥砂、減緩中下游河道淤積，有助維持蘇澳港航道安全並補注內埤海岸流失砂源。

陳金德主委表示，除了蘇澳溪分洪道工程，他上午也前往新城溪沿岸，瞭解蘇澳地區災後水利設施的復建規劃，並請宜蘭縣政府儘速針對新城溪水環境、港口大排、新馬抽水站、市區排水系統及阿里史溪抽水站等提出改善計劃，分別提報至內政部及經濟部，納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」。

會中，專家學者對攔河堰與分洪堰配置、分洪隧道約二點三六公里水力設計、出水口段相關環境介面等議題逐一審視；並請縣府與水利署持續注意地質條件、施工交通維持、用地取得等可能影響期程之關鍵因素，妥為規劃工程界面管理與風險控管。

李怡德副主委特別提醒，此計畫曾因材料價格上升、工程內容調整等因素提出修正，未來主管機關在推動後續細部設計與施工階段時，應更審慎評估地質、跨機關協調、民眾溝通及土方調度等風險項目，建構完善之因應策略，確保工程能如期如質完成。