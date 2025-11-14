蘇澳溪分洪工程計畫75.68億 行政院全額補助

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】鳳凰颱風造成宜蘭蘇澳地區嚴重水患，「蘇澳溪分洪工程計畫」再次受到重視，行政院昨（13）日核定通過全額補助75.68億元協助宜蘭縣政府推動該計畫。

民國 99年梅姬颱風在蘇澳地區降下強烈豪雨，造成市區多處淹水。為避免類似災情再次發生，經濟部水利署協助宜蘭縣政府推動「蘇澳溪水系治理規劃檢討」及「縣管河川蘇澳溪水系分洪道規劃」，並於109年8月4日通過環境影響評估，奠定後續工程推動的重要基礎。蘇澳溪分洪工程主要設施包括分洪隧道、防砂壩、攔河堰、分洪堰、出口段及魚道等，隧道出口位於內埤海岸南側。工程完成後，不僅可大幅降低蘇澳地區淹水風險，也將一併解決蘇澳港淤積問題。

宜蘭縣政府表示，多年來持續推動「蘇澳溪分洪工程計畫」，並於11年3月2日獲行政院正式核定，總經費為54.13億元。然而，在設計作業進行期間，受 Covid-19疫情後原物料價格上漲影響，縣府重新評估工程所需費用，將經費調整為75.68 億元。今年初縣府已將修正版計畫送交行政院審查，盼確保工程經費與期程均能符合實際需求，而行政院於13日核定通過修正計畫，同意全額補助75.68億元以協助縣府推動「蘇澳溪分洪工程計畫」。

縣府表示，感謝行政院對蘇澳溪分洪工程的重視與支持，讓計畫得以順利完成核定。中央的協助對地方治水建設至關重要，縣府將全力推動後續相關作業，期盼工程早日完工，讓蘇澳地區居民遠離水患威脅，打造更安全、安心的生活環境。