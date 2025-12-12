蘇澳溪分洪工程 拚118年完工

工程會主委陳金德等人12日前往宜蘭縣蘇澳鎮，現勘蘇澳溪分洪計畫基本設計。（李忠一攝）

上個月鳳凰颱風造成宜蘭縣蘇澳地區大淹水，讓蘇澳溪分洪計畫進度格外受到關注。行政院近日火速通過修正計畫核定，工程會主委陳金德12日率審查委員與水利署等單位現場勘查，並審查通過基本設計，將朝民國118年12月如期完工的目標邁進。

工程會指出，行政院已於11月核定「蘇澳溪分洪計畫」第一次修正，將計畫總經費調整為75億6800萬元，全數由中央公務預算支應，並延長期程至118年，以強化排水與防洪能力。

工程會表示，蘇澳溪分洪工程可在「重現期」200年的豪雨條件下，維持主流堤防不溢淹，同時降低主流水位，改善下游雨水下水道外水位偏高問題，進而減輕蘇澳市區長期以來的內水淹水風險。

昨日現勘時，審查委員提及有無考量漂流木、砂石影響分洪道等問題。水利署回應，有設計攔砂壩等阻隔措施，並經過多次模擬優化結構物。審查委員也對環境介面等議題逐一審視，現勘後舉行基本設計審查會議，委員會通過基本設計，待縣府、水利署修正內容後即可上網發包。

工程會強調，分洪工程完工後，除可大幅提升蘇澳地區防洪韌性與排水效能，亦將降低蘇澳港淤積情形，強化港區與市區關鍵基礎設施安全，工程會將持續與相關單位密切合作，督促工程團隊落實計畫推動。