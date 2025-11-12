蘇澳溪分洪道多21億 卓揆：納入河川改善計畫預算

（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭蘇澳溪分洪隧道工程經費原訂新台幣54億餘元，但因原物料上漲等因素，經費增加21億餘元未定案。行政院長卓榮泰今天視察時宣布，新增預算會納入4年1000億元「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，也盼立法院支持。

經濟部水利署第一河川分署今天說明，民國99年梅姬風災逼近台灣，曾造成蘇澳鎮嚴重淹水災情。為解決宜蘭水患，中央在2023年核定興建國內第2座分洪隧道工程「蘇澳溪分洪隧道工程」，金額54億餘元。完工後，可降低蘇澳鎮淹水風險、減少蘇澳港淤積，維持航港運作，且分洪土砂也能補充蘇澳內埤海岸逐漸流失的砂源。

第一河川分署表示，但之後因應原物料價格上漲，依宜蘭縣政府所送修正計畫，新增21億元工程經費，總金額調升至75億多元，預定完工期程延至118年。

因應蘇澳昨天又發生嚴重淹水災情，蘇澳溪分洪隧道工程又引起關注，卓榮泰今天下午前往當地視察工程進度。

「多出來21億元經費哪裡來？」卓榮泰提到，明年中央政府總預算中有核定一筆4年1000億元的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」。在經濟部等單位討論下，已同意將蘇澳溪分洪隧道工程的新增預算列入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」預算中，因此預算不成問題，也拜託立法院支持明年的中央政府總預算。

卓榮泰指出，颱風鳳凰造成宜蘭這麼大雨量，確實非常驚人，「這個雨量下在台北，台北也承受不了」現在要盡快解決水患問題，蘇澳溪分洪隧道工程經費獲國會支持後，他會要求相關施工單位一定要如期如質完成。

隨後，卓榮泰前往蘇澳鎮中山路，了解市區民眾因昨天水患所造成受損情況。

針對後續污泥去除及機具調度等問題。他說，會請經濟部統合協調，並由中央災害應變中心協助統籌各部會資源，調度大型機具支援地方，同時透過公私協力，協調民間廠商一起支援。至於部分住家、商家、攤商及農民所受淹水損害等部分，也會請經濟部及農業部等相關部會秉持「從速、從快」原則，全面給予協助，而對於地方復原重建所需，也會全數到位。

蘇澳鎮長李明哲反映，軍方昨晚出動AAV7兩棲突擊車協助救援居民時，疑因水深且視線不佳，兩棲突擊車在通過街道時不慎輾過2輛拋錨車，幾乎成了廢鐵，這部分損失與賠償希望中央幫忙。

對此，卓榮泰說，遭壓壞的2部車子不用擔心，請軍方安心把工作做好，後勤的事情由中央處理。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，蘇澳溪分洪隧道工程有它的必要性跟急迫性，懇請卓榮泰支持，以利第一河川分署後續的細部設計及發包。（編輯：張銘坤）1141112