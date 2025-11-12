蘇澳溪分洪道多21億 卓揆：納入河川改善計畫預算
（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭蘇澳溪分洪隧道工程經費原訂新台幣54億餘元，但因原物料上漲等因素，經費增加21億餘元未定案。行政院長卓榮泰今天視察時宣布，新增預算會納入4年1000億元「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，也盼立法院支持。
經濟部水利署第一河川分署今天說明，民國99年梅姬風災逼近台灣，曾造成蘇澳鎮嚴重淹水災情。為解決宜蘭水患，中央在2023年核定興建國內第2座分洪隧道工程「蘇澳溪分洪隧道工程」，金額54億餘元。完工後，可降低蘇澳鎮淹水風險、減少蘇澳港淤積，維持航港運作，且分洪土砂也能補充蘇澳內埤海岸逐漸流失的砂源。
第一河川分署表示，但之後因應原物料價格上漲，依宜蘭縣政府所送修正計畫，新增21億元工程經費，總金額調升至75億多元，預定完工期程延至118年。
因應蘇澳昨天又發生嚴重淹水災情，蘇澳溪分洪隧道工程又引起關注，卓榮泰今天下午前往當地視察工程進度。
「多出來21億元經費哪裡來？」卓榮泰提到，明年中央政府總預算中有核定一筆4年1000億元的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」。在經濟部等單位討論下，已同意將蘇澳溪分洪隧道工程的新增預算列入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」預算中，因此預算不成問題，也拜託立法院支持明年的中央政府總預算。
卓榮泰指出，颱風鳳凰造成宜蘭這麼大雨量，確實非常驚人，「這個雨量下在台北，台北也承受不了」現在要盡快解決水患問題，蘇澳溪分洪隧道工程經費獲國會支持後，他會要求相關施工單位一定要如期如質完成。
隨後，卓榮泰前往蘇澳鎮中山路，了解市區民眾因昨天水患所造成受損情況。
針對後續污泥去除及機具調度等問題。他說，會請經濟部統合協調，並由中央災害應變中心協助統籌各部會資源，調度大型機具支援地方，同時透過公私協力，協調民間廠商一起支援。至於部分住家、商家、攤商及農民所受淹水損害等部分，也會請經濟部及農業部等相關部會秉持「從速、從快」原則，全面給予協助，而對於地方復原重建所需，也會全數到位。
蘇澳鎮長李明哲反映，軍方昨晚出動AAV7兩棲突擊車協助救援居民時，疑因水深且視線不佳，兩棲突擊車在通過街道時不慎輾過2輛拋錨車，幾乎成了廢鐵，這部分損失與賠償希望中央幫忙。
對此，卓榮泰說，遭壓壞的2部車子不用擔心，請軍方安心把工作做好，後勤的事情由中央處理。
宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，蘇澳溪分洪隧道工程有它的必要性跟急迫性，懇請卓榮泰支持，以利第一河川分署後續的細部設計及發包。（編輯：張銘坤）1141112
其他人也在看
大葉大學攜手越南學校 推跨國教育開啟多元發展
（中央社記者鄭維真彰化12日電）大葉大學與越南肯特就業高等專科學校簽署合作協議，雙方將攜手朝新型專班、華語教學資源等展開合作，推動跨國教育，鼓勵國際生留學台灣並留台工作。中央社 ・ 22 小時前
火大交鋒! 徐巧芯質疑"花公帑出國玩" 徐佳青自清回擊
政治中心／綜合報導國民黨立委徐巧芯收到投訴，指控僑務委員長徐佳青因公出國後，常請假留在當地不回台灣，藉公帑出國、抓時間陪家人。徐佳青說自己避免鄰近地點反覆來回、幫政府省差旅費，更說自己已經累積228天未休補假，只用了80天，對於有心人士刻意抹黑，她拒絕接受。民視 ・ 14 小時前
曹興誠力薦沈伯洋選台北市長 吳思瑤讚一兼二顧：絕對KO蔣萬安
聯電榮創辦人曹興誠今（12日）發文喊話民進黨黨主席賴清德，徵召綠委沈伯洋參選台北市長，除了他在各方面都輾壓現任市長蔣萬安，還能向世界展現台灣反共的決心，貼文一出掀起熱議。對此，綠委吳思瑤大讚曹興誠的想法一兼二顧，可謂真知灼見，在她看來沈伯洋「絕對是KO蔣萬安」。可惜參選首都市長不是沈伯洋的選項，仍需尊重他個人意願。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
川普要求以色列總統特赦納坦雅胡 使他擺脫貪腐官司
以色列總統府週三（12日）表示，美國總統川普已經致函以色列總統赫佐格，請他特赦以色列總理納坦雅胡。太報 ・ 14 小時前
經民連指違法短編450億統籌款 北市府回應了
經濟民主連合今（12日）召開記者會，指藍白去年通過的「財劃法」修正，讓台北市政府新增450億元統籌分配稅款，市長蔣萬安更違法短編此筆450億元；主計處嚴正澄清所言「完全不實、請停止造謠」，強調市府依預算法規定、一切依往例在8月底前向議會提出預算，並說明會以追加預算的程序，編入中央在8月29日後陸續公自由時報 ・ 14 小時前
赴蘇澳關注淹水災情 卓榮泰指示三原則救災
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳鎮昨（11）日降下豪雨，導致多處積淹水。對此行政院長卓榮泰今（12）日下午前往當地視察蘇澳溪分洪工程，並關心市區民宅淹水及下...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
駁斥與吳釗燮不合 林佳龍：那都是想要「挑撥離間」
即時中心／顏一軒報導《鏡週刊》今（12）日刊載調查報導，聲稱前外交部長（現任國安會祕書長吳釗燮）與現任外長林佳龍自總統賴清德就任後多有不合，常在涉外事務上暗地競爭，甚至還驚動賴總統出面，但傳言已遭外交部、國安會駁斥。對此，林佳龍於今日播出的專訪中回應，這些說法都是想要「挑撥離間」，大家就是分工合作，他做好外長，秉持總統的授權或憲政上的角色。民視 ・ 14 小時前
美國大法官押對注 賭政府重新開放拒為糧食券發放爭議站邊
美國聯邦最高法院於11月11日決定延長暫停全額發放補充營養協助計畫（SNAP，俗稱糧食券）補助的命令，此舉使全美約4200萬依賴該計畫購買食品雜貨的民眾面臨持續不確定性。該命令原定於11月13日午夜到期，目前已導致部分州受益人已領取11月全額補助，其他州則完全未收到款項，另有部分州僅發放部分金額。目前全美SNAP補助發放情況呈現嚴重不均。某些州已於11月初順......風傳媒 ・ 14 小時前
普發1萬入帳了！民進黨發文收割：行政院發的，不是立法院 藍委：示範厚臉皮最高境界
普發一萬元首批今天入帳！不少喊拒領的青鳥、側翼網紅、綠營政治人物態度大轉彎，發文收割這是「民進黨政績」。民進黨竟發圖卡強調「普發現金是行政院發的，不是立法院」，還酸立法院負責刪減預算。國民黨立委王鴻薇在臉書開砲，「綠硬蹭普發現金一萬，示範厚臉皮最高境界」。她強調，如果不是大罷免大失敗，民進黨不會「普發現金一萬」。普發1萬元首批今天入帳，交易備註寫「行政院發」，挨轟收割。王鴻薇抨擊，這幾天，已經有許多民眾陸陸續續收到普發現金一萬元，對於能夠督促政府還税於民。不但是國民黨的承諾，也是全國民意對抗執政黨一場重大的勝利。然而，民進黨竟然發文「普發現金是行政院發的不是立法院」想洗記憶，完全忘記民進黨是如何反對普發現金那些嘴臉，但是國人不是傻子、也没有失憶。王鴻薇提到，自己身為兩次「還稅於民」（普發現金6000、10000）首位提議人，民進黨的嘴臉記得太清楚了。今年從在野黨提出法案超收稅金還稅於民開始，為了「大罷免」的民進黨上上下下，根本就無視民意，立法院民進黨吳思瑤跟柯建銘為首，高喊發錢違憲，行政院卓榮泰更是在普發現金提案還沒實行，就違反憲法職權擅自主張違憲不打算遵守。引起國人眾怒。王鴻薇回顧，台灣好新聞 ・ 14 小時前
總統問為何沒「一級開設」？ 代理縣長：12鄉鎮聯繫良好
宜蘭縣 / 綜合報導 受到鳳凰颱風和東北季風雙重影響，宜蘭蘇澳下起暴雨，也有民眾抱怨擔心得整夜未眠，直到今早才等到里長來關心。事實上，11日總統賴清德赴中央災害應變中心，宜蘭縣代理縣長林茂盛視訊連線會議時，也有問到為何應變中心沒有一級開設，林茂盛解釋，是因宜蘭沒有納入海上、陸上警報警戒區，也強調和12鄉鎮聯繫順暢、狀況良好。總統賴清德VS.宜蘭縣代理縣長林茂盛說：「林縣長我請教，宜蘭縣政府的災害應變中心現在是幾級開設，目前是二級開設，為什麼沒有一級開設。」11日下午一點多，總統賴清德才和宜蘭縣代理縣長林茂盛，視訊連線討論災變中心開設狀況，當時還是二級開設，但其實在差不多時間，華視記者行經宜蘭員山公園旁的道路，水已經淹到半個輪胎高。總統賴清德VS.宜蘭縣代理縣長林茂盛說：「海上陸上颱風警報的警戒區，沒有把宜蘭納進去，因為宜蘭這邊就是共伴效應，最主要是水的部分比較多，透過二級開設跟12個鄉鎮密切聯繫，目前運作都良好。」當時代理縣長林茂盛還強調12鄉鎮狀況良好，回顧11日各級開設情形，宜蘭縣是在11日上午8點開設加強三級後，上午10點提升成二級開設，總統在一點多提醒後一直到晚上6點宜蘭縣，才提升災害應變中心為一級開設，由代理縣長林茂盛坐鎮應變中心指揮。根據風災、水災的各級開設時機，和中央氣象署發布海上陸上颱風警報狀況有關，根據宜蘭縣災害應變中心公布細則，一級二級就差在颱風後續侵台機率是否高，至於一級開設則是有警報也被列為警戒區，蘇澳居民說：「啊里長早上才來啦，你有看哪一個民意代表關心我們，5.6個，我們全部都沒有睡，怕水再高就沒辦法了啦。」蘇澳突然淹大水遲遲不退，災民擔憂一夜未眠就希望縣府能幫幫忙。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
戰火延燒近4年 俄國官員稱準備與烏克蘭重啟和談
（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯塔斯社（TASS）今天引述俄國外交部官員的說法指出，俄方準備好在土耳其大城伊斯坦堡重啟與烏克蘭的和平談判。中央社 ・ 14 小時前
普發1萬入帳 綠喊 「政院發的」 王鴻薇：厚臉皮最高境界
全民普發1萬首波今（12）日凌晨開始入帳，許多民眾已陸續收到銀行通知，民進黨也在Threads發文，稱普發現金「是行政院、不是立法院發的」。對此，國民黨立委王鴻薇翻出先前民進黨反對普發現金的言論，砲轟「厚臉皮最高境界」。中時新聞網 ・ 14 小時前
趣淘漫旅歲末回饋 國旅卡享優惠
記者黃文記∕楠西報導 歲末年終將至，凱撒趣淘漫旅台南館重磅回饋，鼓勵持…中華日報 ・ 13 小時前
【公告】新麥董事會重要決議事項
日 期：2025年11月12日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會重要決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.事實發生日:114/11/122.公司名稱:新麥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司民國114年第三季合併財務報表案。(2)通過本公司之泰國子公司SINMAG EQUIPMENT (THAILAND) CO., LTD租地建廠案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無中央社財經 ・ 17 小時前
太子集團發聲明「否認違法」 控司法單位找藉口：為拿走數十億美元資產
柬埔寨跨國詐團「太子集團」上月遭美國司法部起訴，董事長陳志約12萬枚比特幣被沒收。由於其也涉嫌在台洗錢，遭台北地檢署偵辦，查扣逾45億資產。太子集團昨（11/11）發聲明，堅決否認陳志涉及任何違法行為，稱相關指控毫無根據，似乎是在為非法沒收數十億美元的資產作辯解。太報 ・ 14 小時前
色尪想三人行！傳妻私密照稱「老婆想玩」 挨告下場曝
色尪想三人行！傳妻私密照稱「老婆想玩」 挨告下場曝EBC東森新聞 ・ 14 小時前
苗栗頭份透天厝火警！濃煙噴出嗆傷38歲男一度受困 雜物堆滿屋阻逃生
苗栗縣頭份市昨（11）日上午10時許，中華路上某透天厝民宅驚傳火警，大量濃煙竄出，警消人員獲報趕抵，發現屋內堆放大量雜物，導致38歲男子逃生時路線受阻受困屋內，經消防人員設水灌救順利將火勢撲滅，並將受困男子送醫治療。至於火警發生原因有待進一步調查。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
影/機車傳來「小奶貓喵喵聲」 暖警急尋車主即刻救援
鳳凰颱風來勢洶洶，在全台各地造成狂風大雨，新北市鶯歌區有小貓疑似為躲避風雨，藏身進機車中卻無法脫身，焦急的在車內狂叫，被民眾發現後通報警方，三峽分局鶯歌分駐所警員劉呈樟、陳怡珊連忙前往將牠救出，小貓則順利被領養，成功得到長期飯票。中天新聞網 ・ 14 小時前
8旬婦悶死癱兒遭判刑！法官建請總統特赦 家總聲援：面對照顧殺人應立法
80歲劉婦長期照顧重度腦麻兒50年，然在2023年因新冠住院返家後，也發現兒子確診，她在身心極度疲憊下將1萬元紅包塞入兒子口中致死。一審判處2年6月。家庭照顧者關懷總會今（12）日表示理解與支持，指出事件反映台灣長期照顧制度在重度失能者照護資源上的不足。太報 ・ 14 小時前
印尼女偽造護照來台工作 遇見真愛「成家育兒」判拘免驅逐
印尼籍陳姓女子為赴台工作，2011年偽造出生年份申辦護照，並以假證件於2011年至2017年間4度入境，2024年她與台籍丈夫赴印尼代表處申請結婚面談時，被駐外人員發現資料異常，案情因此曝光，彰化地院審理後，依修正前《入出國及移民法》，合併判處陳女拘役60日，得易科罰金6萬元；考量她已在台成家育兒，決定免予驅逐出境。鏡新聞 ・ 14 小時前