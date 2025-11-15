蘇澳溪分洪道建設加速中 陳俊宇駁斥延宕傳言

（記者陳志仁／宜蘭報導）鳳凰颱風造成宜蘭多處淹水，蘇澳地區暴雨成災、淹水嚴重，有人質疑是蘇澳溪分洪道的工程延宕，導致水患難以避免；對此，宜蘭縣立委陳俊宇表示，蘇澳溪分洪道早在2023年底就核定了54億經費，工程程序從未停下，且今年因地質與物價調整進行修正，正由中央持續審查中。

圖／陳俊宇（左）強調，他會緊盯蘇澳溪分洪道進度，確保守護宜蘭安全的工程能順利完成，讓蘇澳不再重演水患噩夢。（圖／陳俊宇臉書）

陳俊宇指出，他在2024年上任後，即向時任行政院政委陳金德確認工程進度，證實案子始終「並未停下」；這段期間，水利署、工程會、縣府與公所團隊密切協調，多次到行政院召開會議，陳金德不僅場場主持，更主動協調經費來源，並將此案納入「氣候變遷縣市管河川改善」整體計畫，使工程進度再往前推進。

針對網上流傳的「進度停滯」、「誰在拖」等說法；陳俊宇強調，在民主法治國家，重大工程必須一步步經過周延程序，包括地質調查、工法變更、財源協調、中央審查、用地取得等，都不能逾越，更不可草率。「能快就不要慢，但每一個關鍵環節都要踏實進行。」

陳俊宇說，他比任何人都清楚政策推動的辛苦，這項關乎生命財產安全的工程，一定會全程督辦；面對災害，各界應同心協力、專注重建，而非趁機「噴政治口水」，此次蘇澳與溪南地區能迅速清理災後環境，恢復正常運作，正是中央與地方團隊通力合作的成果，蘇澳鎮公所鎮長李明哲更是日夜不分，全力投入。

