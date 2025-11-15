蘇澳溪分洪道建設加速中 陳俊宇駁斥延宕傳言
（記者陳志仁／宜蘭報導）鳳凰颱風造成宜蘭多處淹水，蘇澳地區暴雨成災、淹水嚴重，有人質疑是蘇澳溪分洪道的工程延宕，導致水患難以避免；對此，宜蘭縣立委陳俊宇表示，蘇澳溪分洪道早在2023年底就核定了54億經費，工程程序從未停下，且今年因地質與物價調整進行修正，正由中央持續審查中。
陳俊宇指出，他在2024年上任後，即向時任行政院政委陳金德確認工程進度，證實案子始終「並未停下」；這段期間，水利署、工程會、縣府與公所團隊密切協調，多次到行政院召開會議，陳金德不僅場場主持，更主動協調經費來源，並將此案納入「氣候變遷縣市管河川改善」整體計畫，使工程進度再往前推進。
針對網上流傳的「進度停滯」、「誰在拖」等說法；陳俊宇強調，在民主法治國家，重大工程必須一步步經過周延程序，包括地質調查、工法變更、財源協調、中央審查、用地取得等，都不能逾越，更不可草率。「能快就不要慢，但每一個關鍵環節都要踏實進行。」
陳俊宇說，他比任何人都清楚政策推動的辛苦，這項關乎生命財產安全的工程，一定會全程督辦；面對災害，各界應同心協力、專注重建，而非趁機「噴政治口水」，此次蘇澳與溪南地區能迅速清理災後環境，恢復正常運作，正是中央與地方團隊通力合作的成果，蘇澳鎮公所鎮長李明哲更是日夜不分，全力投入。
更多引新聞報導
蘇澳分洪道核定21億治水 林國漳陳俊宇籲從寬補助助復原
鳳凰颱重創蘇澳！陳俊宇闢謠工程延宕 共助災民重建家園
其他人也在看
葉政彥高票連任全國體總會長 (圖)
中華民國體育運動總會15日進行會長改選，深耕台灣體壇超過30年的葉政彥（前）高票獲得連任，他強調將延續總統賴清德的運動政策，與新成立的運動部全力配合、推展全民運動。中央社 ・ 15 小時前
廚房趴趴走! 台中魯肉飯名店驚見"料理鼠王"
中部中心 ／ 中部綜合報導台中北區魯肉飯名店，被民眾直擊，廚房內有隻超大老鼠低頭找食物，甚至還有員工邊抽菸邊備料，讓用餐客人直呼太噁心，完全吃不下去。影片曝光，引發網友熱議，業者表示，廚房都有定時消毒，每天都有打掃清潔，沒想到開放式廚房，還是被老鼠跑進來，會再加強清消改進。對此，台中市衛生局食安處表示將前往稽查。經營超過３０年的台中北區在地名店 以紅糟爌肉起家。（圖／翻攝畫面）網友手機拍下，驚人一幕，一隻又肥又大的老鼠，在廚房地上看似在找東西吃，還吃的津津有味，畫面看得頭皮發麻，另外一段畫面，有員工一手備料，另外一手還拿著香菸，食慾瞬間全沒。事發店家是台中北區名店，經營30多年，以賣魯肉飯、爌肉飯起家，擁有一票忠實顧客，用餐時間常常大排長龍，但廚房卻出現大老鼠，民眾也覺得誇張業者表示每日都有做環境清潔也會固定時間消毒 廚房屬於開放式廚房 會再加強環境清消。（圖／翻攝畫面）魯肉飯名店被網友目擊料理鼠王趴趴走，業者說，每天打烊都有環境清潔，這是基本項目，消毒則是每個月都會進行，沒想到，開放式的廚房，還是被老鼠跑了進來。名店引發食安疑慮，台中市食安處表示，將會前往稽查，若查有缺失，未在期限內改善，可開罰六萬到兩億元罰鍰，同時也要求業者做好營業場所的衛生管理。原文出處：大肥鼠廚房覓食趴趴走 網友目擊嚇壞 更多民視新聞報導台北米其林餐廳爆食安問題! "多人吐瀉送急診" 衛生局稽查被管制還偷賣! 彰化文雅芬普尼蛋非法流出 食藥署函送地檢把A賞、B賞抽掉才會緊張？沈伯洋喊話國台辦：其他都沒放在眼裡民視影音 ・ 14 小時前
網紅醫師蒼藍鴿告別眼鏡！不是近視雷射手術 用這招雙眼視力變1.5
網紅醫師蒼藍鴿近日接受新式植入式隱形眼鏡手術，他分享，從原本近視約400度、散光50度，術後隔天視力就恢復到1.2、雙眼1.5，可以如常上診工作，終於告別眼鏡人生。 蒼藍鴿戴眼鏡拍片困擾多 蒼健康2.0 ・ 1 天前
新北耶誕城嗨翻 泡泡秀、音樂劇首周六迎人潮
新北耶誕城每天都有精彩活動，第一個周末假期，由「童樂馬戲嘉年華」打頭陣，從下午1點到晚上8點半，兒童音樂劇、泡泡秀、魔術等熱鬧表演接力登場，同時周邊市集有吃有喝也有玩，「TVBS GOOD ESG循環杯」攤位也提供免費循環杯租借，到指定商家消費，可以享5元折扣。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
蘇澳溪分洪工程計畫75.68億 行政院全額補助
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】鳳凰颱風造成宜蘭蘇澳地區嚴重水患，「蘇澳溪分洪工程計畫」再次受到重視 […]觀傳媒 ・ 1 天前
柯煒林演技炸裂鬥張震自然派
第62屆金馬獎頒獎典禮即將到來，本屆入圍影帝的演員有《大濛》柯煒林、《幸福之路》張震、《深度安靜》張孝全、《好孩子》許瑞奇、《我家的事》藍葦華，今年入圍者們表現均優，只是表演風格不同，大致可分為「演技炸裂派」及「深沉自然派」，端看評審的口味如何。中時新聞網 ・ 4 小時前
星座理財(11月17日～11月21日)－白羊座（3月21日～4月20日）廣結善緣 積累貴人
偏財的世界依舊熱鬧，同樣也充滿機會，同時更布滿了陷阱。最理想的趨吉避凶，就是掌握機會，速戰速決，見好便收。白羊本周財運依舊是有利可圖的。貴人磁場也明顯，廣結善緣積累貴人籌碼的功課值得積極執行。投資求財，短線運作，高出低進，逐步執行短線減碼策略。幸運物與色彩：橄欖石與淡黃。幸運數字：2、6、8、4及其組合。工商時報 ・ 4 小時前
中共解放軍發布黃海17日軍演 15日即對台進行聯合戰備警巡擾台
中共解放軍今天（15日）發布將在17日在黃海部分海域進行實彈射擊後，國防部晚間並發布新聞稿指出，中共解放軍下午即對台展開「聯合戰備警巡」，出動26架次軍機擾台。鏡報 ・ 11 小時前
羅智強:財劃修法 總預算退回重編才是正辦
(記者蕭文彥台北報導)昨（14）日立法院修正通過財劃法修正草案，將各縣市政府的一般性補助款得以穩定持續分配而不被剋扣，國民黨團為鄉親爭取應有的預算分配，卻換來行政院一句「明年總預算無法依此調整」。黨團...自立晚報 ・ 7 小時前
日擬微調「非核三原則」 嚇阻區域威脅
記者賴名倫／綜合報導 日本《共同社》15日報導，日本政府正研擬根據最新國家安全保障戰略構想，調整現行「非核三原則」政策列舉的「不引進」核武立場論述，未來不排除青年日報 ・ 9 小時前
2025高雄鹹酥雞嘉年華熱力開炸 首日吸引破5萬人潮
炸物上場、手搖應援！高雄市政府觀光局主辦的第五屆「2025高雄鹹酥雞嘉年華」，15日於高雄大遠百追夢廣場熱鬧登場，活動內容全面升級，吸引超過65家全台知名品牌齊聚，端出各式誘人的美味炸物與手搖飲，香氣四溢，吸引大批饕客聞香而來。活動由三信家商熱舞社熱力開場，高雄市長陳其邁偕同旅法名廚阿辰師、台鋼雄鷹最強外掛安芝儇共同揭幕。3人運用大崗山龍眼蜂蜜、無鹽奶油及芥末籽調製法式奶油蜂蜜芥末籽醬，淋上現炸鹹酥雞，象徵台法風味創意交融，也呈現國民美食鹹酥雞百搭、多變的迷人魅力。在秋日微涼氣候中，一邊品嘗邪惡炸物與手搖飲，一邊欣賞熱鬧演出，成為親子家庭、朋友聚會最歡樂的週末首選。觀光局誠摯邀請海內外旅客把握週末時光，一同感受屬於南臺灣的獨特美食魅力。中時財經即時 ・ 14 小時前
熊本大師賽》王齊麟／邱相榤連兩站好表現 年終積分排名衝到第8
「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天在超級500系列熊本羽球大師賽，以19：21、19：21不敵世界排名第1的南韓徐承宰／金元昊，吞對戰3連敗，雖然無緣男雙決賽，不過麟榤配連兩站好表現，暫時進入年終總決賽8席參賽名單。雖然無緣連兩站挺進決賽，王齊麟／邱相榤在海洛公開賽封王進帳9200分積分，熊本賽又斬獲64自由時報 ・ 11 小時前
北京對日複合式威脅 府：勿成國際麻煩製造者
記者吳典叡／臺北報導 針對中共宣布17至19日將在黃海中部部分海域進行實彈演習，總統府昨日對此指出，鑑於北京當局連日來相關行為對區域安全穩定的衝擊，我國正密切青年日報 ・ 9 小時前
中央社稱美國務院關切中國偵查沈伯洋 但不具名
(記者黃緒)中國立案偵查民進黨立委沈伯洋，並揚言追捕。美國國務院今天回覆中央社記者提問表示，對相關報導深表關切，中國的作為威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的規範；法律施壓只會破壞北京聲稱所追求的和平...自立晚報 ・ 7 小時前
山下智久願為珍奶破戒呷甜甜
日本男神山下智久暌違14年再以個人身分來台舉辦專場，15日在北流Legacy TERA一連舉辦3場Talk＆Mini Live，共吸引約3900名粉絲，好友周杰倫也送花籃力挺。活動尾聲，念粉絲信時，他感性地說，能走過20年全靠粉絲支持，談到40歲這個里程碑，他以老鷹換羽比喻自我突破，希望能再飛10年、20年，甚至在30周年時依舊活躍。中時新聞網 ・ 4 小時前
高爾夫》台玻台豐公開賽第三回合 台灣選手洪健堯200桿續單獨領先
2025台玻台豐公開賽 （TAIWAN GLASS TAIFONG OPEN 2025） 今天（15日）在彰化台豐高爾夫球場進行第三回合賽程，在同組球員強大壓力下，台灣選手洪健堯打出70桿，以三回合總桿低於標準桿16桿的200桿，繼續單獨領先。泰國選手艾克帕里特（Ekpharit Wu）今天同時展現運氣與實力，打出一桿進洞與抓下一隻老鷹，交出65桿，以一桿之差的三回合總桿201桿，暫時居次。泰國選手艾克帕里特（Ekpharit Wu）在第8洞170碼以九鐵打出一桿進洞，獲得球場提供的獎金台幣1萬元，這是他第二次在職業生涯打出一桿進洞。瑞典的Charlie Lindh（查理．林德）打出67桿，以三回合總桿低於標準桿11桿的205桿，五桿之差暫獨居第三；三人明天在最後一回合決賽同在最後一組領先組爭奪他們在亞巡的首冠與冠軍獎金7.2萬美元。泰國的Sarut Vongchaisit揮出69桿，以三回合總桿207桿暫獨居第四。台灣球員黃頎與劉嚴鴻都交出68桿，與打出70桿的巴基斯坦的艾哈邁德．拜格（Ahmad Baig）三人同以三回合總桿低於標準桿8桿的208桿，暫時並居第五位。明天最後一回合決麗台運動報 ・ 7 小時前
直擊／只有台灣有！SJ攻大巨蛋「花車繞場寵台粉」利特開心到失控
在演唱完〈SUPERMAN〉、〈Super Girl〉後，隊長利特又激動了起來，直喊：「大家好，我回來了」，9人一起合音高喊「Taipei Dome」，全場手燈跟著閃動，畫面相當壯觀。相隔6年重返巡演舞台的希澈也大喊：「我會像是最後一天一般，燃燒自我，沒有明天。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
醫師沒標小數點！佛州2歲童遭注射「10倍磷酸鉀」心臟驟停 搶救15天無效身亡
綜合外媒報導，根據男童德馬庫斯‧佩奇（De'Markus Page）的母親多明尼克‧佩奇 （Dominique Page）透過律師提交的訴訟文件指出，德馬庫斯在2024年3月因為被懷疑患有自閉症及厭食症，在佛羅里達州奧卡拉復臨健康醫療中心（AdventHealth Ocala）救治。但由於被檢查出感染了病毒...CTWANT ・ 15 小時前
預測颱風假失準 烤雞業者南投發百隻烤雞
「烤雞特攻隊高屏嘉義店」業者預測10縣市12日會放颱風假，結果南投、台東沒放，他今天到南投兌現支票，中午12點開始發放，有人清晨5點就去排隊，烤雞發放不到40分鐘就全送光，有趣的是現場問「颱風假和烤雞選哪個？」，大人大多選「烤雞」，學生則選「颱風假」。自由時報 ・ 19 小時前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前