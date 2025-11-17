蘇澳溪分洪道拖15年？陳金德稱2023才提案 藍青年揭實情嗆：無恥

宜蘭蘇澳日前受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴影響，造成淹水災情，針對居民與地方質疑，一直要求興建「蘇澳溪分洪道」，中央卻拖了15年，工程會主委陳金德稱「分洪道是縣府 2023 才提案」，引發爭議。曾任台北市青工總會長的市議員吳志剛辦公室主任滿志剛痛批，這就是民進黨政客的嘴臉。

滿志剛今（17）日在臉書指出，11日一夜暴雨，把蘇澳淹到一樓高、上千戶泡在水裡，宛如15年前梅姬颱風再現，但更可悲的是，當時在災難後，居民與地方就一直要求興建「蘇澳溪分洪道」，中央卻拖了15年，直到今年再度大淹水，才匆匆核定，而陳金德還好意思說什麼「分洪道是縣府 2023 才提案」，想把責任推回地方，讓滿直呼「實在很無恥！」

滿志剛進一步表示，蘇澳溪分洪道早在2010年後就被民代與居民不斷倡議；2013年經濟部正式提出「蘇澳溪水系分洪道規劃」，並進行環評，同年底中央也已同意規劃，換句話說，這個案子2013年就已成形，難道陳金德不知道嗎？

至於真正拖延的是什麼？滿志剛說行政院直到2023年3月才「原則同意」計畫；縣府在2024年4月提送基本設計後，還被工程會退回重查；今年1月再送行政院，又一路卡到淹水後兩天才倉促核定，「如果這不叫中央拖延，那什麼才叫拖延？」滿說更諷刺的是，現在跳出來甩鍋的陳金德，不只被彈劾過，更是全台大停電的「推手」，只是靠著輔選賴清德，又能到工程會當高官，簡直尸位素餐，還好意思對地方指指點點。

滿志剛說人民苦等15年，卻一再被拖延的防洪工程，不是靠一句甩鍋就能糊弄的，希望中央面對現實，把工程確實做好，不要再讓宜蘭人承受本應避免的災害；滿更痛批這就是民進黨政客的嘴臉。

針對外界質疑「蘇澳溪分洪道喊了15年都沒動」，蘇澳鎮長李明哲指出，用地徵收今年9月已獲內政部核准，縣府在11月公告、12月初將發價款，整體徵收作業會在年底前全部完成，這些都是清楚且具體的進度，不是空喊口號。

