蘇澳溪分洪道遲未定案 議員質疑卡關！縣府：朝好的方向發展

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳溪分洪道遲未定案，縣議員黃琤婷今在議會質詢關心進度，尤其颱風又要來了，民眾都十分憂心，希望縣府與中央加速協調，盡速核定發包施工；縣府水利資源處表示，全案已提報行政院審查中，應該朝好的方向發展，如果遲未核定，縣府會研議替代方案。

黃琤婷指出，極端氣候，宜蘭防洪問題愈來愈嚴峻，15年前梅姬颱風造成重大災情，很多民眾記憶深刻，這2天又聽到颱風要來要下大雨，她就覺得有點擔心，希望淹水問題能有效解決問題。

廣告 廣告

她提到，蘇澳溪分洪道工程在112年3月中央就核定全額補助54億，同年行政院長陳建仁也到現場視察宣示要守護蘇澳，捍衛人民安全，113年11月政委陳金德也再次關心工程進度，承諾加速行政程序與招標作業，但到今天為止都沒看到實質進度，中央與縣府協調溝通狀況到底是如何？

縣府水資處長李岳儒說，蘇澳溪分洪道中央的對口單位是經濟部水利署，目前最新進度是工程基本設計、用地取得都已完成，但今年3月整個經費從54億增加到75億元的修正計畫，提報行政院還在審查中，希望促成修正計畫趕快核定，沒有核定工程就無法上網發包，後面也會延遲。

黃琤婷表示，如果程序卡關有沒有替代方案，是不是可以分階段發包或有其他想法，蘇澳防洪是最基本的問題，也是根本解方，到現在這麼多年也都沒有動靜，民眾難免懷疑中央誠意與效率在哪裡？這是地方很重要的事情，縣府要全力進行溝通。

李岳儒指出，據他所知，這個案子應該朝好的方向走，如果真的中央遲遲沒動，縣府與經濟部一河川分署會有替代分案，再提供書面報告給議員。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收

58年來首個11月登陸台灣颱風？ 鳳凰海警預估週一下午至晚間發布

鳳凰來襲！今明北東共伴豪雨 週三、四颱風登陸中南部風雨最明顯

鳳凰颱風要來了！穿越菲律賓準備北轉 恐週三晚間登陸

