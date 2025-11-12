蘇澳溪分洪道 卓揆允納千億計畫

宜蘭蘇澳爭取建蘇澳溪分洪道15年，前年獲中央核定，迄今仍無動靜，如今再遭鳳凰颱風侵襲，民眾怒問「分洪道在哪裡」？行政院長卓榮泰昨視察時強調「經費沒問題」，會納入4年1千億元縣市管河川改善工程計畫，盼立院支持計畫預算。

15年前梅姬颱風水患造成宜蘭蘇澳嚴重死傷，災後地方爭取蘇澳溪分洪道工程，前晚鳳凰颱風狂襲重現淹水夢魘，分洪道工程再被提起。

行政院2023年3月核定「蘇澳溪分洪工程計畫」金額54.13億元，是國內第2座大型分洪隧道工程，規畫把洪水引流出海，完工後可降低市區淹水風險，也可減少蘇澳港長期淤積。如今原物料價格上漲，宜蘭縣府評估工程造價須增為75.68億元，已獲政院支持，今年初提報修改計畫報請行政院審查。

李明哲說，執行速度不夠快，15年2次重大財產損失，「很慘啦，民眾非常不能接受」。代理縣長林茂盛表示，分洪計畫有急迫性，請卓榮泰盡快核定，以利水利署後續細部設計及發包。

卓榮泰昨表示，行政院會盡速核定計畫，多出的21億元預算、土地徵收成了後續難題，土地徵收還在進行，12月才會完成。多出來的經費原要由港務基金支應，但預算不夠，明年會納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」。

