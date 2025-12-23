蘇澳溪疏濬年後動工 地方盼每年固定疏濬

蘇澳溪離市區的最近的河段，河底都是淤沙，由於才經歷過水災影響，這條被認為是導致淹水主因的溪流，民眾希望能盡快疏濬。

蘇澳鎮民陳小姐表示，「淹水，像車子什麼都泡湯，我們這一次也是，車子、機車都不行，疏濬還是要常常做啦。」

蘇澳鎮民戴小姐說道，「下大雨下很久就會擔心。」

民眾家裡明確標示出蘇澳2次大淹水家裡的淹水高度。過去梅姬風災蘇澳地區的淹水也跟蘇澳溪有關，中央已力推蘇澳溪分洪道工程。但在地民眾認為，分洪道要完工還要好幾年，緩不濟急，希望公部門能加速蘇澳溪疏濬。

蘇澳鎮長李明哲衝回應，「我們代表會還有特別提到就是說，可以將這疏濬得到的這些錢做這個災害補助。」

蘇澳鎮民代表會近期也通過提案，希望爭取縣政府針對蘇澳溪盡速疏濬，後續也每年固定在夏季汛期前完成疏濬，並把砂石收益當作災害補助，協助蘇澳受災民眾。

宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒說明，「對於下游的4座橋，再往下的350公尺，一直到導流體這一段的一個淤積，我們會來做清淤。」

經縣政府視察蘇澳溪，規劃經費1300萬元，疏濬蘇澳溪約350公尺的河段，預計農曆過年後動工，汛期前完成。這次河川疏濬出的砂石評估沒有有價料，無收益問題。至於未來是否固定每年疏濬，還是要視溪床底部高層狀況來評估。