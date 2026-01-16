蘇澳漁會春節海鮮禮盒多一千送二公斤龍虎石斑

蘇澳漁會推出春節八加一澎派鮮魚禮盒。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

春節將至，宜蘭縣蘇澳區漁會推出限量二千盒的「?(魚魚魚)宴新年海鮮禮盒」，今年在整體海鮮平均漲幅約一成的情況下仍維持預購價二千六佰八十元。為回饋民眾，漁會同步祭出加碼方案，只要一千元即可加購重達二公斤以上的「龍虎石斑」一 尾，並以輪切真空方式包裝，便利分次料理、保持最新鮮口感。

蘇澳區漁會即日起推出「新年團圓漁貨搶鮮購」，主打「?宴搶鮮集錦禮盒」，一次集合九種海味，包括頂級白鯧魚、飛虎魚排、漁夫船凍軟絲、霸王白蝦、花枝丸、扁鱈（比目魚）、鱸魚片及飛魚卵香腸，並加贈竹莢魚乙份，滿足民眾年節備料需求。漁會總幹事陳春生表示，雖然海產價格上漲，漁會仍堅持不調整售價，並推出加入官方 LINE 領取早鳥九折優惠，限量三佰名。他說，今年也特別推廣優質國產魚，加購的龍虎石斑肉質Q彈、油脂豐厚，無論清蒸、煮湯或乾煎都能展現絕佳鮮味。

此外，漁會同步推出鯖魚專屬禮盒，選用俗稱「扁仔青飛」的白腹鯖魚，油脂飽滿、肉質細緻，十入裝限量優惠價六佰八佰十元，適合日常烹調或春節送禮，讓鮮味從年節延續一整年。