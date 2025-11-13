蘇澳灌雨! 百貨業者損失近千萬 吉他店泡水全報廢

生活中心／黃富溢 宜蘭報導

宜蘭蘇澳鎮這回災情慘重，中山路上有百貨業者，商品全泡湯，損失近千萬，還有電器行老闆，直呼是15年前梅姬颱風的噩夢重演，忍不住哽咽，甚至有吉他業者，店裡所有吉他都泡水，還有客人是準備要到小巨蛋表演，讓老闆欲哭無淚。

員工在漆黑中，用手電筒照光，整理貨架，許多工具都倒成一團，堆滿整間店，暴雨侵襲宜蘭蘇澳地區，中山路不少店家無法做生意，都忙著整理店面，有百貨老闆損失近千萬。

蘇澳百貨賣場陳老闆說：「（損失）差不多近千耶，應該破千萬，泡過水的東西，我們就不要再給客人，這就整間就打掉，連支架全部都打掉，全部都用新的。」

畢竟泡過水的商品，都不能賣了，而附近的電器行老闆甚至講到哽咽，直呼是15年前，梅姬颱風的噩夢重演。

蘇澳電器行業者侯先生說：「過了15年又要花150萬，全都沒了真的是賠到脫褲，未來再15年，我們不知道還能活多久，所以災民的心，（哽咽），沒有辦法想到這個心中，這個打擊真的很大。」

蘇澳小吃攤業者說：「小吃部又賺不了多少錢，辛辛苦苦都付諸流水了，你看這邊以後要再做（生意），冰箱什麼都要重新買。」

冰箱、生財工具全泡湯，同樣經歷過梅姬颱風的小吃店老闆，真的心痛不已，而剛開業一年的吉他店老闆，更是損失慘重。

蘇澳吉他店蔡老闆說：「（當時水是淹到這裡？），就這條線應該就是淹上來的位置，進來的時候全部都是淤泥。」

當時積水衝進店內，淹到腳踝高，滿屋子的吉他都泡水，還有客人準備演唱會要用的，如今幾乎全報廢，讓老闆欲哭無淚。

蘇澳吉他店蔡老闆說：「因為想說宜蘭這邊好山好水，可以幫助自己做更多事，結果回來一年就遇到這種水災，吉他剛好都放在地上，所以這些吉他，有些要做演唱會用的，都沒辦法使用，這種琴1980年的，也賠不起了也不知道該怎麼賠，我猜20幾萬跑不掉了。」

一場驚人的大雨，帶走店家們的心血，如今他們只能打起精神，重新開始。

