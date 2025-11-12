蘇澳火車站前水淹半層樓高！ 居民嘆「排水系統原地打轉」：15年重來家園又被毀

軍方及消防人員派出兩棲戰車、救生艇協助居民脫困。（圖／翻攝自臉書／蘇澳鎮公所）

受到「鳳凰」颱風外圍環流及東北季風影響，宜蘭地區降下超大豪雨，多地出現積淹水慘況，造成多戶停水停電，而蘇澳火車站前水更是淹到半層樓高。對此，就有不少民眾無奈道「15年前梅姬颱風外圍環流和東北季風共伴效應再重演」、「15年又重來一次，家園又再毀一次，蘇澳的排水系統到底是怎麼排啊？」

蘇澳鎮公所人員在臉書粉專發文表示，暴雨一下就是大半天，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個，濕漉漉、僅著薄衣的民眾進入公所。

廣告 廣告

蘇澳鎮公所人員說到，入夜後，雨勢未停，蘇澳鎮最熱鬧的中山路、最為人所知的蘇澳火車站前，水淹半層樓高，中油、全聯一帶低漥處，水淹最深達到1層樓高，在當地里長的指引下，軍方出動AAV7兩棲戰車，偕同消防救生艇，帶出受困民眾。

蘇澳鎮公所人員指出，自10日凌晨0點至12日凌晨3點10分，蘇澳累積雨量已達到774.5毫米。

蘇澳鎮公所人員透露，12日凌晨2時許，陸軍步兵第153旅及宜蘭縣政府社會處送來物資，讓目前收容在鎮公所3樓及蘇西活動中心超過100位的鎮民能暫緩燃眉之急。

相關貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「10幾年前蘇澳市區那裡也淹過一次水」、「現在怎麼了？一個颱風、一個暴雨，就淹水？」、「欲哭無淚，15年又重來一次，家園又再毀一次，蘇澳的排水系統到底是怎麼排啊？我們有多少能耐可以這樣一次又一次的毀滅」、「分洪道再不快點發包以後還是會有這種災害發生」、「蘇澳上次大淹水已經過15年，還在原定打轉」、「15年前梅姬颱風外圍環流和東北季風共伴效應再重演」。

廣告 廣告

另據《三立新聞網》報導，宜蘭南方澳積淹水災情嚴重，多處民宅遭土石沖毀，更有居民忍不住感嘆「沒房子住了！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／捲「粿王之亂」被傳雙出軌！簡廷芮與老公出席家庭聚會「夫妻互動曝光」

五星酒店推「剩菜盲盒」 破千自助餐百元爽吃！他實測超驚艷：還有大閘蟹

這不是Rap是氣象！「鳳凰」台語發音成主播新挑戰 網友剪成Remix笑翻