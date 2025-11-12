即時中心／林韋慈報導



鳳凰颱風為宜蘭帶來豪雨，也在蘇澳釀出淹水災情，昨（11）晚間蘇澳鎮公所在臉書上表示，「分不清是雨是汗還是淚，災防中心求助通報電話，不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個；濕漉漉、僅著薄衣的民眾進入公所。避難民眾之中以長者居多，行動不便、坐輪椅、甚至有臥床者；也有帶著寶寶及年幼子女撤離的爸媽。大家驚恐無助、緊急躲避風雨，公所三樓展演廳成了大家臨時的避難居所。」

蘇澳鎮公所表示，入夜後雨勢未停，蘇澳鎮最熱鬧的蘇澳火車站前，淹水至半層樓高，商店低漥處，水淹最深一層樓高。軍方在暴雨之中，出動AVV7兩棲戰車、偕同消防救生艇深入積水處，一一帶出受困民眾。

廣告 廣告

截至11日晚間23時，蘇澳鎮災防中心統計資料，已撤離199人、收容98人、依親4人、自行避難100人。

網友也紛紛在下方留言表示希望雨勢能快點停歇，人員平安，也感謝國軍與救災人員的辛勞。鎮公所表示，希望大家「為蘇澳集氣」。







原文出處：快新聞／蘇澳火車站前水淹半層樓高 居民至鎮公所3樓「垂直避難」

更多民視新聞報導

鳳凰颱風未到「宜蘭先淹」！住家、車輛快滅頂…專家揭真相

共伴雨夜襲宜蘭 專家曬「水淹半層樓」：噩夢重演！

KMT債台高築「險裁撤駐美代表處」？鄭麗文辦公室：報導並不符實

