蘇澳災後第6天 慈濟人持續為受災戶清掃

鳳凰颱風與東北季風共伴，挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳，多處低窪地區傳出嚴重淹水災情，其中位在蘇南路251巷1弄內的多戶住家被泥沙、石塊灌入，屋內一片狼藉。慈濟志工一早便動員前往受災區域，協助居民展開全面清理。

民宅與鐵道僅一牆之隔，由於地勢低窪、大雨一下，石頭伴隨砂石全都沖進屋內。受災屋主 胡先生：「我們住這邊第一次，我們大概住五年了， 那之前十五年前還有一次，一樣是淹水， 也是淹到兩層樓，所以我們就是滅頂，全部都是淹的，全部都沒了。」

廣告 廣告

即便外頭已經放晴，屋內泥濘仍未乾，拆下的木頭天花板堆滿地板，胡先生一家幾乎無處落腳，慈濟志工只能先以接力方式將廢棄木料搬運出屋，才能進行後續清掃。受到鳳凰颱風與東北季風的共伴影響，宜蘭蘇澳蘇南路215巷一弄內，淹水災情尤為慘重，而來到另一戶受災民宅內，屋主無奈表示，屋內的裝潢幾乎全毀，只能打掉重練。受災屋主 李小姐：「我們不得不拆， 對啊 我們是真的沒辦法，現在如果有地方睡， 就是簡單的， 簡單就是席地睡覺這樣子。」

慈濟志工 林昱助：「這次我們這樣子(動員)總共26位， 那我們預計看今天早上，從9點多開始， 那還有另外一戶， 也是在這個弄裡面， 那內弄 那一戶是13號， 預計說今天把他清除， 拆掉舊的裝潢把它拆掉這樣子。」

畢竟水淹一層樓高，得先要將雜物清除才能進行清淤工作，雖然重建的路還很長，但有慈濟志工伸出援手，相信也能在受災相親的心裡，帶來一絲慰藉。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

