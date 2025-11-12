蘇澳災情有夠慘！家具、生活用品全淹壞 民進黨宜蘭黨部出手了

即時中心／高睿鴻報導

今（2025）年第26號颱風「鳳凰」近日重創東部地區，宜蘭更遭驚人大雨侵襲，蘇澳地區受災尤為嚴重，鎮內多處低窪地區出現大面積積淹水，道路泥濘、家戶受損，市區電力中斷，商家與居民生活受到嚴重影響。蘇澳鎮不僅早早傳出淹水災情，甚至從昨（11）晚6點，就先申請國軍兵力40人、中戰2輛、AAV-7兩棲突擊車2輛、膠舟2艘，協助撤離工作。對此，民進黨宜蘭縣黨部也立即伸出援手，大力幫助蘇澳災民恢復家園。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進直言說，目前災後環境清理、以及居民安置工作，都是刻不容緩，因此呼籲外界能即時伸出援手，共同協助蘇澳恢復家園。

邱嘉進表示，目前蘇澳鎮內，最迫切的需求為人力支援與物資協助。他說，許多住戶的家具與生活用品，都在這場風災被大水淹壞，且急需人手協助搬運及清理。同時，由於泥沙堆積嚴重，急需洗水車進入災區，協助清淤與沖洗作業，以避免後續衛生問題；但鎮公所量能有限，所以他期盼各界能捐贈手套、夾子、大型垃圾袋等清潔工具，支持志工與清潔人員進行環境整理。

宜蘭黨部也說明，雖然地方政府與志工團體已全力投入，但災情範圍廣、復原工作龐雜，仍需更多外部支援力量加入；且因蘇澳市區電力中斷，短時間內無法全面恢復供應，部分居民與救援人員缺乏熱食及乾糧補給。對此，邱嘉進則表示，蘇澳是一個溫暖的港鎮，面對困境更展現堅毅與團結的精神，請大家一起協助災民及前線志工渡過緊急時期，讓蘇澳早日恢復原貌，重拾安定的生活。

