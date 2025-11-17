蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導
受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。
針對愛車慘泡水一事，11名受災住客直指「本次淹水事故發生實為人禍」，飯店於11月12日所發布之聲明稿，卻刻意避重就輕，嚴重淡化當下住客實際面臨的危險處境，將依時間序說明業者5大疏失。
住客控訴，中央氣象署於11日下午16時55分，就針對宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，將宜蘭縣列為「超大豪雨地區」，並提醒「低窪地區請慎防積淹水」；然而飯店並未進行巡查及預警，顯示其對官方警示並無即時因應；且地下室出入口的防水閘門尚未架設，錯失移車時機，證實飯店所稱「18 時 30 分已放下閘門」並不符合事實。
聲明內容還提及，當下不過10餘分鐘，大量水流便迅速湧入地下室；惟飯店仍未廣播預警、未通知住客移車，完全錯失最後的移車機會。同時，現場沙包不僅數量明顯不足，亦被隨意置放於閘門內側及鐵捲門口，且未採用任何基本防淹水堆法，如「人字形」或「磚牆形」堆法，導致無法發揮功效。
煙波大飯店湯屋也滿是淤泥。（圖／民視新聞資料照）
接著，住客進一步還原時間線，12日上午向駐店李協理詢問「抽水機每一台的抽水量是多少？3台夠嗎？抽水機的水是排到外面嗎？還是有蓄水槽？」，對方稱「不清楚」；另向飯店人員詢問「緊急發電機放幾台？有沒有緊急備用機？」，均無任何人可以提供答案。
不僅如此，住客也批評，飯店淹水後未採取安全防護措施，多名住客在完全不知情的情況下進入地下室查看車況，驚覺水位已急速上升至腰部高度，更有住客因此受傷；甚至當晚飯店第2次廣播宣布即將斷水斷電後，不到10分鐘館內即完全停水停電，卻未提供瓶裝水、基本應急物資，也未派員巡視各樓層確認住客安危，更未提供安全指引。
針對賠償部分，住客說道，飯店對外聲稱將「全力配合理賠與補償」，但住客在詢問後續處理時，對方卻一再以「待第三方認定責任」為由反覆推託，始終未提出明確的賠償機制；另其也宣稱會「主動聯繫保險公司理賠」，實際上則是住客自行聯繫後，才得知僅投保公共意外責任險且保額僅有300萬元，與飯店對外說法顯有落差。
綜上所述，住客痛斥「整起事件不是天災，而是制度性的人禍」，飯店無論事前準備不足、事中應對混亂、事後承諾跳票，充分顯示其長期缺乏風險意識與防災文化。為避免類似事故再度發生，呼籲主管機關徹查飯店的防災機制，是否符合法定安全標準。
原文出處：快新聞／蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
