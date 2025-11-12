蘇澳煙波停車場慘淪水族館 住客控移車遭阻「整台滅頂」

蘇澳煙波飯店地下停車場慘成水族館。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘇澳煙波飯店地下停車場慘成水族館。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

鳳凰颱風讓蘇澳鎮昨日晚間成一片汪洋，不僅街道積水難行，連「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也難倖免。多名住客控訴，車輛停在飯店地下室2樓，發現溪水暴漲想趕緊移車，卻被飯店人員以「外面封路」為由阻止，甚至放下鐵門封鎖出入口，結果整輛車泡在水裡「眼睜睜看著滅頂」。

住客在社群媒體PO文怒斥，「真的是飯店不讓我走的！」並附上影片指出，昨晚8點時水已淹至膝蓋高度，防水閘門還沒完全關上，一名疑似經理的飯店人員出面制止車主移車，稱「外面更危險，開出去會拋錨」，並保證B1樓層「有抽水馬達不會有事」，沒想到短短一小時後水勢暴衝，整層樓車輛全泡湯。

也有蘇澳居民在網路留言緩頰，認為「外面水更高，不讓你出去是保命」、「至少在飯店裡還能理賠」，但多名車主仍氣憤難平，直呼「誰來賠我的車？」

煙波飯店副總王泳涵今（12）日受訪表示，飯店當時第一時間啟動防颱措施，放下防水閘門、堆放沙包，但外頭積水已淹到小腿肚高，考量安全才勸導住客暫勿外出。不料之後有大型漂流物撞破閘門，洪水瞬間灌入地下停車場，造成約30多輛車受損。

她指出，目前已完成車主登記，並安排拖吊與保險公司協調修繕理賠事宜；另也提供接駁車載送旅客前往羅東與台北車站，若不願搭乘接駁車，將補助每人3000元車資。

蘇澳昨夜豪雨傾盆，市區宛如水鄉澤國，煙波飯店地下停車場也變成「水族館」。目前飯店全力抽水中，等待水退後進行清理與賠償協調，這場突如其來的「地下滅頂記」，成為颱風夜裡最驚險的一幕。

