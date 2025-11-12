蘇澳煙波停車場慘淪水族館 住客控移車遭阻「整台滅頂」
鳳凰颱風讓蘇澳鎮昨日晚間成一片汪洋，不僅街道積水難行，連「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也難倖免。多名住客控訴，車輛停在飯店地下室2樓，發現溪水暴漲想趕緊移車，卻被飯店人員以「外面封路」為由阻止，甚至放下鐵門封鎖出入口，結果整輛車泡在水裡「眼睜睜看著滅頂」。
住客在社群媒體PO文怒斥，「真的是飯店不讓我走的！」並附上影片指出，昨晚8點時水已淹至膝蓋高度，防水閘門還沒完全關上，一名疑似經理的飯店人員出面制止車主移車，稱「外面更危險，開出去會拋錨」，並保證B1樓層「有抽水馬達不會有事」，沒想到短短一小時後水勢暴衝，整層樓車輛全泡湯。
也有蘇澳居民在網路留言緩頰，認為「外面水更高，不讓你出去是保命」、「至少在飯店裡還能理賠」，但多名車主仍氣憤難平，直呼「誰來賠我的車？」
煙波飯店副總王泳涵今（12）日受訪表示，飯店當時第一時間啟動防颱措施，放下防水閘門、堆放沙包，但外頭積水已淹到小腿肚高，考量安全才勸導住客暫勿外出。不料之後有大型漂流物撞破閘門，洪水瞬間灌入地下停車場，造成約30多輛車受損。
她指出，目前已完成車主登記，並安排拖吊與保險公司協調修繕理賠事宜；另也提供接駁車載送旅客前往羅東與台北車站，若不願搭乘接駁車，將補助每人3000元車資。
蘇澳昨夜豪雨傾盆，市區宛如水鄉澤國，煙波飯店地下停車場也變成「水族館」。目前飯店全力抽水中，等待水退後進行清理與賠償協調，這場突如其來的「地下滅頂記」，成為颱風夜裡最驚險的一幕。
其他人也在看
蘇澳煙波大飯店停車場慘淹！ 業者：全力配合理賠與補償
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳昨(11)日晚間降下豪大雨，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下室也因暴雨宣洩不及全被淹沒，地下室停放30餘台車輛都受到影響。業者今(12)日發聲明表示，已協助...華視 ・ 7 小時前
豪雨狂灌蘇澳 瓏山林、煙波飯店受災「即日起暫時休館」
受到鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳昨日（11/11）晚間降下豪大雨，不但導致市區淹水，就連知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也因大量洪水灌入地下室，導致停在地下停車場的30多台車受到影響。對此，飯店表示為維護環境與服務品質，將自今日（11/12）起暫時休館，另間知名飯店瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店也受到影響，宣布從即日起暫時休館，進行環境清消與設備檢測作業。太報 ・ 3 小時前
豪雨灌蘇澳！煙波飯店地下室淹水 車集體「泡湯」 車主怒：出不去
宜蘭蘇澳地區因鳳凰颱風與東北季風影響，24小時雨量突破520毫米，導致煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場嚴重淹水，水深及腳踝，汽車通通泡在水中，車主心疼又氣憤，有遊客直言：「飯店應該讓車主有選擇權利，自行承擔風險將車開出，而不是眼睜睜看著車淹水」，就連健身房也變水上健身房，本想享受溫泉之旅的遊客，愛車反而先泡湯。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
蘇澳煙波飯店也遭殃！泥水灌進地下停車場 旅客愛車淪「泡水車」
受「鳳凰」颱風外圍環流和東北季風雙重影響，宜蘭蘇澳昨（11）天晚間豪雨不斷，市區汪洋一片，位在河道旁的知名「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也遭殃，黃色泥水淹進地下兩層的停車場，約有50台車慘泡水中，飯店也台視新聞網 ・ 8 小時前
蘇澳煙波大飯店停車場車輛積水！住客怨想開車走被阻 在地人老實建議
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山降下超大豪雨，導致大淹水災情，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下停車場出現也出現積淹水，有住客發出影片表示，想在還沒淹起來前把車開出去，但被飯店人員阻止，引發討論。 煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的地下室11日晚間出現淹水情況，一名住客透過Threads發文表示，傍晚6點當時正在下大雨，旁邊溪水感覺快漲起來，她下樓在櫃檯詢問能否把車輛開出去，詢問是否能提早退房，飯店阻止告知外面封路，開出去一定會拋錨，但住客表示這時外面還沒淹水。 住客表示，當下防水閘門還沒關起來，疑似經理的人阻止大家開上去，說一開出就會拋錨，還稱B1樓下有超水馬達就沒事，結果最後導致他們的車輛直接泡水，總共20、30台車都泡水，直呼誰來賠車。 許多在地人表示當時蘇澳已開始淹水，若出去大概也是被淹，「我蘇澳居民，跟你說你開出去絕對拋錨在路上」；也有人指出有兩點須釐清，「第一，當時是否因為安置防水閘門才拒絕讓車主離開；第二，法律上飯店是否有權禁止客戶駛離」；許多網友提到，「若開防水閘門導致水淹更多，誰要負責？」查看原文更多Newtalk新聞報新頭殼 ・ 9 小時前
蘇澳煙波大飯店地下室「30多台車泡水」 業者：133間房費全免
鳳凰颱風外圍環流帶來豪大雨，宜蘭蘇澳鎮災情頻傳，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」昨（11/11）晚間因暴雨造成地下層嚴重淹水，約有30多輛車遭洪水浸泡。飯店業者今（11/12）宣布，為安撫旅客情緒，昨晚入住的133間共280名房客「一律房費全免」，並協助受損車主聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償作業。太報 ・ 6 小時前
滾滾黃水淹沒停車場！蘇澳煙波飯店「整排車泡湯」 房客傻眼：動不了
受輕度颱風「鳳凰」外圍環流與東北季風的強勁共伴效應影響，被中央氣象署發布超大豪雨特報的宜蘭縣蘇澳鎮，災情持續擴大。今（11）日晚間，除了市區道路與民宅傳出嚴重積淹水外，連位於觀光熱點的知名飯店也難以倖免。由於蘇澳鎮民貴街及冷泉路一帶溪水暴漲，滾滾黃色洪水如同瀑布般湧入煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場，房客的車全面「泡湯」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
瞬間強降雨蘇澳慘淹 土石流衝宅驚險2／蘇澳大雨煙波大飯店也遭殃 地下室30輛車都泡水
宜蘭蘇澳昨（11日）晚間下起超大豪雨，宜蘭煙波大飯店也遭殃，大水灌進地下室，房客抱怨，原本要提早退房，卻因為飯店人員建議停地下室比安全，沒想到地下室二、三十輛的車，最後卻都變成泡水車。鏡新聞 ・ 6 小時前
樓梯間都泡水！鳳凰颱風豪雨襲宜蘭 煙波大飯店地下停車場被淹沒
鳳凰颱風暴風圈稍早已觸陸，中央氣象署持續發布颱風警報，過去3小時颱風強度稍微減弱，而且暴風圈已縮小，警戒範圍從10縣市減為8縣市，雲林縣及澎湖縣已脫離警戒範圍，預計今晚出海，過程中將會變成熱帶性低氣壓；不過，颱風帶來的豪雨襲擊宜蘭縣，造成煙波大飯店地下停車場淹水，損失慘重。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
大雨不給走「30多輛車慘泡水」 煙波飯店：房費全免會賠償
大雨不給走「30多輛車慘泡水」 煙波飯店：房費全免會賠償EBC東森新聞 ・ 6 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 7 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 5 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 8 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前