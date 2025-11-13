蘇澳煙波地下室停車場灌大水！30車滅頂咕嚕咕嚕 業者：這費用全付

生活中心／綜合報導

蘇澳暴雨釀15年最慘淹水，煙波飯店30車受困，業者將協助保險理賠。（圖／煙波集團提供）

本月11日晚間，受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區降下近15年來最大雨量，其中知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下室更被大水灌入，許多遊客的車輛被困住滅頂，事後業者找來機具抽水，直到今（13）日地下室停車場積水尚未完全抽除，讓遊客相當無奈。對此業者稍早做出回應，表示所有拖吊費用均由飯店全額負擔，目前整體事件已由集團專案小組與法務團隊接手協助，相關拖吊及行政程序均在全力推進中，至於賠償事宜將由第三方公正單位協助評估，並由財務部與保險公司同步聯繫，確保各項流程公平、透明。

蘇澳煙波地下停車場約有30餘台車輛遭水淹。（圖／翻攝畫面）

宜蘭地區11日晚間受到颱風外圍環流影響降下豪雨，位於蘇澳的「煙波大飯店」外早已變成河道，大水灌入地下停車場，許多遊客見狀前往地下室想把車移走，但遭飯店勸阻，只能在飯店內乾著急，眼巴巴看著愛車被大水滅頂。隔日雨停水退後，業者找來機具抽水，直到今（13）日地下室停車場積水仍尚未完全抽除，但已可見地下室的泡水轎車滿是泥濘，可以證明當時的水已經蓋過轎車。

事後煙波國際觀光集團表示，11日總計133間280名旅客入住，包含團體4團，65間、散客68間（含11間商務房），第一時間即啟動防颱應變措施，但仍因瞬間雨勢太大出現積水情形。地下停車場約有30餘台車輛受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，全力處理相關事宜。

煙波大飯店地下停車場被豪雨淹沒。（圖／翻攝自Threads @rabbitbee99）

稍早業者再度回應，感謝各界關心煙波蘇澳四季雙泉館的風災後續處理情況。截至11月13日，地下室停車場積水尚未完全抽除，為確保拖吊作業安全，須待現場完全清空後方能進行。館方已陸續與車主及其指定保養廠確認聯繫資訊，並將於明日由蘇澳分局協助現場拍照存證，同步向坪林交通控制中心申請車輛上國道的相關程序。

業者指出，依宜蘭縣政府回覆，申請作業期程約需2至3個工作天，後續即可安排拖吊至各車主指定維修廠，所有拖吊費用均由飯店全額負擔。目前整體事件已由集團專案小組與法務團隊接手協助，相關拖吊及行政程序均在全力推進中。

業者也說後續賠償事宜，飯店已啟動第三方公正單位協助評估，並由財務部與保險公司同步聯繫，以確保各項流程公平、透明。在未有更明確及完整的資訊下，本飯店將暫停回覆進度，再次誠摯感謝社會各界的理解與關心。

