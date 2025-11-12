蘇澳煙波飯店也遭殃！泥水灌進地下停車場 旅客愛車淪「泡水車」

受「鳳凰」颱風外圍環流和東北季風雙重影響，宜蘭蘇澳昨（11）天晚間豪雨不斷，市區汪洋一片，位在河道旁的知名「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也遭殃，黃色泥水淹進地下兩層的停車場，約有50台車慘泡水中，飯店也因此停電，住客抱怨想提前退房卻被勸阻，也沒有抽水馬達，整棟飯店慘況連連！

宜蘭大暴雨，滾滾黃泥水像小河，沿著坡道灌進飯店地下停車場。圖／台視新聞

儘管拉下鐵門、堆沙包阻擋，仍擋不住猛烈水勢。圖／台視新聞

泥水淹進飯店地下停車場。圖／台視新聞

眼看水勢越來越猛，飯店趕緊拉下鐵門，並在出入口堆沙包，但仍擋不住湍急水流，地下室B1水淹半個輪胎高、B2整層泡水淹沒，約50台車泡在水車。

旅客抱怨連連表示，原本6點想退房離開，飯店卻掛保證不會淹水，有抽水馬達沒有問題，外面很多道路也已封閉，到了8點多，水就淹進飯店內，旅客怒批飯店推卸責任，可以放行卻不放行，導致20、30名車主在樓下，叫大家怎麼辦。

但有當地居民認為外面情況更慘，意見兩極。飯店方面則回應，已著手和車主進行協調，目前仍在搶修復電，等待抽水機支援。而究竟責任該由誰來扛，還得等地下室水退了，再好好協商討論。

宜蘭／張愷廷、鄭艮祐、黃鈺君 責任編輯／陳盈真

