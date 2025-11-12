蘇澳煙波飯店也遭殃！泥水灌進地下停車場 旅客愛車淪「泡水車」
受「鳳凰」颱風外圍環流和東北季風雙重影響，宜蘭蘇澳昨（11）天晚間豪雨不斷，市區汪洋一片，位在河道旁的知名「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也遭殃，黃色泥水淹進地下兩層的停車場，約有50台車慘泡水中，飯店也因此停電，住客抱怨想提前退房卻被勸阻，也沒有抽水馬達，整棟飯店慘況連連！
宜蘭大暴雨，滾滾黃泥水像小河，沿著坡道灌進飯店地下停車場。圖／台視新聞
儘管拉下鐵門、堆沙包阻擋，仍擋不住猛烈水勢。圖／台視新聞
泥水淹進飯店地下停車場。圖／台視新聞
眼看水勢越來越猛，飯店趕緊拉下鐵門，並在出入口堆沙包，但仍擋不住湍急水流，地下室B1水淹半個輪胎高、B2整層泡水淹沒，約50台車泡在水車。
旅客抱怨連連表示，原本6點想退房離開，飯店卻掛保證不會淹水，有抽水馬達沒有問題，外面很多道路也已封閉，到了8點多，水就淹進飯店內，旅客怒批飯店推卸責任，可以放行卻不放行，導致20、30名車主在樓下，叫大家怎麼辦。
但有當地居民認為外面情況更慘，意見兩極。飯店方面則回應，已著手和車主進行協調，目前仍在搶修復電，等待抽水機支援。而究竟責任該由誰來扛，還得等地下室水退了，再好好協商討論。
宜蘭／張愷廷、鄭艮祐、黃鈺君 責任編輯／陳盈真
更多台視新聞網報導
轎車遭裝甲車輾過求償 卓揆要軍方放心：我跟顧部長1人一部都沒問題
蘇澳積水退去...赫見拋錨車遭裝甲車壓過變廢鐵 車主無奈協調求償
南方澳池碧宮土石流 大量土石灌民宅住戶急清
其他人也在看
水淹蘇澳救援畫面曝光！國軍兩棲突擊車進災區 受困2樓民眾爬梯逃生
鳳凰颱風來襲，受到東北季風及鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭地區出現局部大豪雨或超大豪雨，其中蘇澳鎮每小時雨量超過120毫米，造成蘇澳鎮內多處淹水深度及腰以上，救災人車不易接近，為此，軍方緊急出動AAV7兩棲突擊車，協助民眾脫困，現場救援畫面陸續曝光。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
宜蘭暴雨水漲一樓高！國軍突擊車救援 2拋錨車水中遭輾全毀
[Newtalk新聞] 受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳及南方澳等地區發生淹水災情，國軍出動AAV7兩棲突擊車緊急救災，但有車輛因拋錨停在路中間，結果遭行經的突擊車輾過，車輛嚴重毀損，車主無奈卻也感謝國軍救災「平安就好」。 為救援淹水災情，昨日晚間國軍出動AAV7兩棲突擊車及橡皮艇，協助救援與撤離居民，路上有2位民眾車輛疑因泡水拋錨，停滯於路中央，被一輛AAV7疑因視線不佳直接輾過，造成車頂壓毀、擋風玻璃碎裂。 車主指出，當時現場淹水高度已達一層樓，愛車整個泡湯無法移動，裝甲車可能是因為視線受阻、不慎輾過。後續將再研擬維修或報廢問題，不過也感謝國軍救災。相關單位也將釐清責任，協助災民維權。 宜蘭代理縣長林茂盛指出，針對淹水後續，相關的機具會進來開始整理，並會啟動縣政府的救助，包括汽機車的修復或損害，牌照稅可以減免，目前也已申請軍方的資源，啟動機具來救援。查看原文更多Newtalk新聞報導宜蘭釣蝦場淹水釣客超淡定！網笑稱：根本沉浸式釣蝦宜蘭超過7000戶停電！淹水阻礙維修進度 台電力拼今全面復電新頭殼 ・ 2 小時前
宜蘭釣蝦場淹水釣客超淡定！網笑稱：根本沉浸式釣蝦
[Newtalk新聞] 受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭降下豪大雨，導致多地出現淹水災情，昨日一處釣蝦場也淹水，民眾拍下當時畫面上船社群平台，只見釣蝦場積水已經到腳踝高度，釣客仍繼續釣蝦，網友笑稱「根本是沉浸式釣蝦」、「本來在釣蝦場現在在釣蝦池」。 網友在社群平台分享影片，宜蘭一處釣蝦場昨日晚間淹水，池邊走道水深已達腳踝，椅子和釣具都浸泡在水中，顏色與釣蝦池內相同行成獨特畫面，而大量釣客仍繼續釣蝦用餐，業者於門口設置塑膠棧板，方便客人行走。 影片曝光後引來大量網友留言「一時之間我分不清楚哪裡是蝦池」、「賭一個蝦子游出來，老闆這怎麼算」、「看來蝦子真的很優，淹水都趕不走客人」、「大眾池升級版」。 該釣蝦場目前已暫停營業並配合淹水撤場。昨日晚間宜蘭蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，市區淹水深達一層樓，今早仍有部分地區積水未退；中央災害防護中心昨晚統計，大豪雨造成宜蘭縣49處積淹水，包括蘇澳、羅東都傳出災情，轄內土石流紅色警戒達22條。查看原文更多Newtalk新聞報導宜蘭冬山鄉汪洋一片！民眾划獨木舟出門買早餐宜蘭五結鄉淹水！為防拋錨 護理師「竹筏載機車」上班新頭殼 ・ 3 小時前
客人30部愛車淹慘了！ 煙波飯店首發聲「補償3措施」
宜蘭縣蘇澳鎮昨晚暴雨大淹水，當地知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也因豪雨，水不斷湧入地下停車場，造成約30輛車泡湯，旅客怒氣沖天。煙波國際觀光集團今（12）日表示，除提供房費全免、接駁車子補助中廣新聞網 ・ 5 小時前
蘇澳煙波飯店30多輛車「整區泡水」 專家示警：最慘只剩1出路
鳳凰颱風帶來的豪雨讓宜蘭成為全台雨勢最猛的地區之一，氣象署更針對宜蘭縣發布超大豪雨警示。「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」不敵暴雨侵襲，地下室湧水不止，停車場瞬間成了「小型泳池」，已有超過30輛車慘遭泡水，畫面相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
樓梯間都泡水！鳳凰颱風豪雨襲宜蘭 煙波大飯店地下停車場被淹沒
鳳凰颱風暴風圈稍早已觸陸，中央氣象署持續發布颱風警報，過去3小時颱風強度稍微減弱，而且暴風圈已縮小，警戒範圍從10縣市減為8縣市，雲林縣及澎湖縣已脫離警戒範圍，預計今晚出海，過程中將會變成熱帶性低氣壓；不過，颱風帶來的豪雨襲擊宜蘭縣，造成煙波大飯店地下停車場淹水，損失慘重。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
蘇澳煙波飯店地下室「30台車泡水」！ 宜蘭釣蝦場淹成泡腳池
這名住客在Threads分享災情畫面，只見地下停車場出現淹水情況，水深達腳踝，多輛轎車泡在水中。原PO也抱怨，「剛剛明明可以離開，不讓我們開出去，結果全部2、30台泡水，也回不去了，誰來賠我的車啦！」原PO指出，他原本想在晚間6點提早退房，當時外面正在下大雨，飯店人員告...CTWANT ・ 9 小時前
高雄前鎮突發大火「疏散百人」…起火因情侶鬧分手、他怒燒女友租屋處
高雄市前鎮區某大樓10日突發火警，警消獲報到場後，隨即疏散樓內居民並撲滅火勢。據了解，大樓之所以會起火，是因為一對情侶因為分手引發糾紛，之後男方憤而之下，竟縱火燒女友衣櫃恐嚇，沒想到，火勢竟影響到整棟大樓。如今，男子被依公共危險罪嫌將鄭男移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雲南「野小孩」風波 中國官方通報來了
[NOWnews今日新聞]中國四川雅安石棉縣某高速公路服務區，10月中旬有中國民眾爆料稱，看到有父母帶著一個「野小孩」出沒，孩子一絲不掛趴在台階上吃東西，甚至四肢著地，像狗行走、奔跑，引發中國社會關注...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
兩棲突擊車救災「不慎輾過拋錨車」 軍方回應了
宜蘭蘇澳地區昨（11日）受鳳凰颱風外圍環流影響，暴雨成災，國軍出動兩棲突擊車投入救援，然而救災過程中，一輛兩棲突擊車不慎輾過民眾因泡水拋錨，停放路中央的車輛，造成車體嚴重毀損，對此軍方表示，已會同警方完成備案，後續將配合鎮公所處理洽賠事宜。鏡新聞 ・ 2 小時前
全支付傳遭盜刷通報重大偶發 金管會：17日前交報告
（中央社記者蘇思云台北11日電）全支付近期屢傳遭盜刷事件，金管會今天表示，全支付11月6日已通報重大偶發事件，最晚11月17日前提交書面報告，也呼籲民眾提高警覺，若收到詐騙集團透過釣魚信件要求輸入基本資料與OTP密碼，盡快跟電子支付機構確認，不要點選相關連結。中央社 ・ 23 小時前
大豪雨仍澆不熄想釣蝦的心！ 宜蘭釣蝦場淹水「沉浸式」一幕讓網都笑了
鳳凰颱風雨量驚人，宜蘭11日降下大豪雨，多地傳淹水災情。有網友就分享，宜蘭一間釣蝦場淹水高度已淹沒腳踝，但釣客仍很悠哉地釣蝦、吃飯聊天，影片傳出後就有網友笑說「根本是沉浸式釣蝦」、「宜蘭人都那麼chill嗎？」、「本來在釣蝦場現在在釣蝦池」。太報 ・ 6 小時前
15年淹2次！嫁妝全毀損失百萬裝潢 災民泣訴「不要再淹了」
鳳凰颱風襲台，造成宜蘭蘇澳時隔15年再遇大水患，受災戶初估上千戶，有災民泣訴「15年淹2次」，嫁妝全毀更損失百萬裝潢，當年梅姬颱風淹到220公分，1戶才補助4萬元，這次水患淹到160公分，上月剛買機車也成泡水車，「叫我們該怎麼辦？」43歲災民魏小姐，住在蘇澳16年，15年前歷經梅姬颱風重創蘇澳陰霾，自由時報 ・ 4 小時前
吃老鼠撐35天！她海島求生賽瘦14公斤拿獎金
[NOWnews今日新聞]中國上近期有許多「荒野求生挑戰賽」，參賽者投入戶外力拼生存時長，吸引網友觀眾。而近期在浙江溫州的一場海島求生賽，第三名的 25歲東北女孩在島上靠吃老鼠、吃海鮮生存了35天，成...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
蘇澳大片土石流沖入巷道 鎮長巡查籲住戶儘速撤離
宜蘭蘇澳，池碧宮附近，發生土石流，泥流順著坡道，不斷往下沖刷，讓附近住戶都相當擔心。不少人的住家被列入土石流警戒範圍，蘇澳鎮長也挨家挨戶去宣導勸說，希望住戶們趕緊撤離，才能確保安全。土黃色泥流從山上奔...華視 ・ 20 小時前
北海道棕熊噩夢！147年前雪夜闖民宅吃人「4死2傷」 解剖驚見胃中「嬰兒手臂」
日本熊害頻傳，也是近年來最嚴重傷亡的一年。不過，日本歷史上，熊就有吃人的慘烈歷史，就在一百多年前的明治時代，北海道札幌發生一起震驚全國的「丘珠棕熊事件」，一頭冬眠被獵人打擾的棕熊，因為飢餓又找不到食物因而暴怒，除了攻擊獵人外，甚至闖入一處民宅吃人，一共造成4死2重傷的恐怖案件。該棕熊遭射殺後也被解剖，胃中發現成人殘肢、嬰兒頭皮、手臂，也讓日本熊害更添恐怖色彩。太報 ・ 1 天前
南方澳池碧宮土石流 大量土石灌民宅住戶急清
豪雨狂炸宜蘭，多處傳出災情，南方澳池碧宮附近昨（11）天發生土石流，滾黃泥水夾帶石頭衝進民宅與巷弄，居民苦不堪言，一樓客廳全被淹沒，損失估計至少十幾、二十萬。華山巷變成泥黃色河道，泥水還夾帶大量石頭不台視新聞網 ・ 4 小時前
超大豪雨灌宜蘭！氣象粉專小編PO家中淹水照：15年前噩夢重演
鳳凰颱風環流與東北季風共伴效應，豪雨狂灌宜蘭，其中蘇澳、冬山地區雨量驚人，氣象粉專小編也發出自家「災情照」，只見一樓客廳黃泥水淹了半樓高，沙發桌椅都泡在水中，讓他直呼15年前梅姬颱風淹水噩夢重演了。中時新聞網 ・ 18 小時前
蘇澳豪雨慘劇! 煙波飯店變"淹"波 地下室30車泡水
地方中心／綜合報導鳳凰颱風與東北季風，產生共伴效應，宜蘭多處發生淹水災情，蘇澳知名飯店的地下停車場，也被水淹沒，約30輛車泡湯，讓住客很氣憤，強調原本想在淹水前把車開走，卻被飯店人員阻止，但也有在地人說，沒開出去比較好，因為外頭也淹水，容易拋錨。業者則發出聲明，表示房費全免，並配合理賠補償。地下停車場淹成一片，水深到腳踝，好幾部轎車都泡湯，外頭還有滾滾泥水，不斷湧入，車主進退兩難，只能無奈看著愛車泡水，誰也沒想到，來宜蘭蘇澳煙波飯店住，會碰上大淹水。飯店住客：「昨天的處理方式，真的很匪夷所思，你可以放行你不放行，導致這麼多車子，20、30個車主在樓下，人家甚至有些車兩三百萬。」住客不滿控訴，原本想在淹水前，把車子開出去，但卻被飯店人員阻止，導致最後約有30台車受困，水還一路淹進地下室電梯口，包括發電機也泡水了，整個飯店沒水沒電。煙波飯店回應。（圖／民視新聞）飯店住客：「我在四、五點的時候，要求說我要退房，那他不給退房的理由是說，現在外出很多道路是封閉，他跟我講說是說，他們的抽水機都沒問題在B2，我們相信你不會淹起來，所以我們才安穩回到房間。」颱風外圍環流加上東北季風影響，週二晚間，蘇澳鎮的時雨量破百，導致溪水暴漲，蘇澳煙波飯店就位白米溪旁，不少在地人留言說，沒開出去比較好，可能會在路上拋錨。業者發出聲明，強調第一時間啟動防颱措施，但因為瞬間雨勢太大，出現積水情形，車輛受影響部分，將全力配合理賠與補償，同時提供房費全免，並安排接駁車與車資補助。宜蘭羅東也發生淹水。（圖／民視新聞）羅東民眾：「等我一下啦，一樓淹水了！。」除了蘇澳，羅東也多處淹水，位在天祥路的住宅，雨水不斷衝進地下室，好幾輛轎車卡在車道，動彈不得。鳳凰颱風還沒登陸，已經造成災情。(民視新聞黃富溢宜蘭報導)原文出處：蘇澳豪雨慘劇! 煙波飯店變"淹"波 地下室30車泡水 更多民視新聞報導「咕嚕」大軍洗版！放颱風假才秀帥照？ 蔣萬安回應了9縣市豪大雨特報！北、東部珍惜「中場休息」 氣象粉專：雨又要多了「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：未來有望轉為熱低壓民視影音 ・ 4 小時前
偷跑害亂套！宜蘭議長誤發停班課訊息 火速道歉挨轟「太心急」
鳳凰颱風帶來超大豪雨重創宜蘭，縣府昨日晚間9時宣布今（12）日全縣停班停課。不過在官方公告前，網路卻先流出假圖卡，甚至連宜蘭縣議長張勝德都提前發布部分鄉鎮「停止上班上課」訊息，引發民眾混亂與議論。對此，張勝德已出面道歉，強調是因接獲縣府初步資訊才誤發，縣府也要求警方依法調查假訊息來源。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前