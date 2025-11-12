蘇澳煙波大飯店停車場慘淹！ 業者：全力配合理賠與補償

宜蘭縣 / 武廷融 綜合報導

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳昨(11)日晚間降下豪大雨，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下室也因暴雨宣洩不及全被淹沒，地下室停放30餘台車輛都受到影響。業者今(12)日發聲明表示，已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。

煙波國際觀光集團表示，受鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區昨日降下近15年來最大雨量，造成部分地區積水、停電及停水等狀況，本館雖於第一時間即啟動防颱應變措施，但仍因瞬間雨勢太大出現積水情形。飯店秉持維護住客人身安全至上，所有住客妥善安置，僅地下層（B1）受影響。地下停車場約有30餘台車輛受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，全力處理相關事宜。

業者表示，昨日入住旅客共有280人，在第一時間提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站。飯店團隊亦正全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度確保設施安全與品質，期望能於最短時間內恢復正常營運。

針對地下停車場車輛受影響部分，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。煙波團隊也感謝宜蘭縣消防局、警方及在地單位於第一時間的協助與關懷，也感謝住客的理解與包容，將持續以「安全第一、服務為先」的精神，努力恢復館內環境，讓旅客能再次安心入住。

