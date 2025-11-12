蘇澳煙波大飯店地下停車場多車慘遭泡水 集團承諾理賠補償

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山降下超大豪雨，導致大淹水災情，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下停車場出現也出現積淹水，有住客發出影片表示，想在還沒淹起來前把車開出去，但被飯店人員阻止，引發討論。 煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的地下室11日晚間出現淹水情況，一名住客透過Threads發文表示，傍晚6點當時正在下大雨，旁邊溪水感覺快漲起來，她下樓在櫃檯詢問能否把車輛開出去，詢問是否能提早退房，飯店阻止告知外面封路，開出去一定會拋錨，但住客表示這時外面還沒淹水。 住客表示，當下防水閘門還沒關起來，疑似經理的人阻止大家開上去，說一開出就會拋錨，還稱B1樓下有超水馬達就沒事，結果最後導致他們的車輛直接泡水，總共20、30台車都泡水，直呼誰來賠車。 許多在地人表示當時蘇澳已開始淹水，若出去大概也是被淹，「我蘇澳居民，跟你說你開出去絕對拋錨在路上」；也有人指出有兩點須釐清，「第一，當時是否因為安置防水閘門才拒絕讓車主離開；第二，法律上飯店是否有權禁止客戶駛離」；許多網友提到，「若開防水閘門導致水淹更多，誰要負責？」查看原文更多Newtalk新聞報

新頭殼 ・ 7 小時前