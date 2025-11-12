蘇澳煙波大飯店地下停車場多車慘遭泡水 集團承諾理賠補償
受鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，造成部分地區積水、停電及停水等狀況，蘇澳煙波大飯店也遭殃，地下室淹水、還有多輛車慘遭泡水，讓旅客抱怨連連。
煙波國際觀光集團發出聲明，目前所有住客妥善安置，僅地下層B1受到影響，地下停車場約有30餘台車輛受到影響。針對地下停車場車輛受影響部分，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。
煙波國際觀光集團指出，第一時間已提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站。飯店團隊亦正全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度確保設施安全與品質，期望能於最短時間內恢復正常營運。
責任編輯／施佳宜
