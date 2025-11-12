蘇澳煙波大飯店地下室「30多台車泡水」 業者：133間房費全免

鳳凰颱風加上東北季風共伴效應，宜蘭降下大雨，蘇澳鎮煙波大飯店地下室停車場被黃水淹沒。翻攝Threads＠rabbitbee99



鳳凰颱風外圍環流帶來豪大雨，宜蘭蘇澳鎮災情頻傳，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」昨（11/11）晚間因暴雨造成地下層嚴重淹水，約有30多輛車遭洪水浸泡。飯店業者今（11/12）宣布，為安撫旅客情緒，昨晚入住的133間共280名房客「一律房費全免」，並協助受損車主聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償作業。

煙波飯店指出，鳳凰颱風外圍環流昨晚為蘇澳帶來近15年來最大雨勢，短短數小時內累積雨量驟增，導致飯店地下停車場迅速進水。飯店表示，第一時間提供旅客房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站。

廣告 廣告

煙波飯店也表示，團隊正在全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度確保設施安全與品質，期望能於最短時間內恢復正常營運。

昨晚入住的旅客共280人，飯店目前已將所有住客妥善安置，僅B1停車場區域受損，約30餘台車泡水。飯店已立刻封鎖現場、進行排水及電力檢修，並協助車主完成登記，通知保險公司進行後續理賠。

飯店感謝宜蘭縣消防局、警方及地方單位第一時間投入救援，也感謝旅客在災情中的體諒與包容，承諾會以「安全第一、服務為先」的原則，積極修復設備與恢復營運。

更多太報報導

吳亦凡驚傳死在獄中 「滿足不了大哥」死因3說法瘋傳！官方開鍘狂刪文

逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光

柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」