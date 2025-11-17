蘇澳煙波慘變水世界！住客怒告飯店 批30車泡水是「人禍」非天災

（生活中心／綜合報導）受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前豪雨成災，煙波大飯店四季雙泉館遭洪水倒灌，地下室超過30輛車泡水報銷。今（17）日，共11名受災住客聯合召開記者會，痛批此事件「是人禍不是天災」，並列出飯店五大疏失，宣布將提起集體訴訟求償。

住客在聲明中指出，中央氣象署早於11日下午4時55分就對宜蘭發布「超大豪雨警報」，提醒低窪地區慎防積淹水，但飯店未進行巡查或預警，也未啟動防水閘門，導致錯失移車時機。住客更強調，飯店聲稱「晚間6點半已放下閘門」的說法與現場情況不符，實際上閘門當時仍未啟用。

圖／著名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也傳出災情，地下停車場遭暴雨灌入，整排車輛泡在水中。（翻攝 Threads／＠wendyyypig_）

聲明揭露，短短10多分鐘內，大量雨水便湧入地下層，飯店卻沒有廣播或通知住客移車，導致車輛慘遭泡水。現場防水沙包不僅數量不足，還被隨意堆放於閘門內側及鐵捲門口，且未依防災規範採用「人字形」或「磚牆形」堆法，形同虛設。

住客還原事發過程指出，隔日詢問飯店管理階層時，對方對抽水設備、發電機數量及備用機制全數「不清楚」，顯示管理失能。更有住客反映，在飯店未公告危險情況下下樓查看車況，水位竟已淹至腰部，還有住客因此滑倒受傷。

圖／煙波大飯店四季雙泉館遭洪水倒灌，地下室超過30輛車泡水報銷。（翻攝 Google Map）

此外，飯店宣布即將「斷水斷電」後不到10分鐘，整館便全面停水停電，卻未提供瓶裝水或基本應急物資，也未派員巡視或安撫住客，讓現場陷入一片混亂。

在賠償部分，住客痛批飯店對外宣稱「全力配合理賠」，但實際上卻以「待第三方認定責任」為由反覆拖延。經住客自行查詢才發現，飯店僅投保公共意外責任險，保額僅300萬元，與外界認知差距甚大。

住客最後強調：「這不是天災，是制度性的人禍。」直指飯店從事前準備、事中應變到事後處理皆顯混亂、缺乏風險意識。他們呼籲主管機關介入調查飯店防災機制是否符合安全標準，並要求給予外界一個明確交代。

