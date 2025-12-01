蘇澳煙波提賠償"泡水車現值35%" 自救會無法接受

生活中心／黃富溢 宜蘭報導

上月初鳳凰颱風來襲，大水淹進煙波大飯店地下室，好幾位房客愛車遭殃，後續房客與飯店方賠償方案談不攏，組成自救會，飯店最新提出賠償「1萬加車輛現值35％」，讓自救會成員怒喊「完全無法接受」，預計周三消基會將出面一起協調。

上月11號，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館遭遇鳳凰颱風，大水灌進地下室，30幾輛車來不及開上來，都成了泡水車，有好幾部車不是報廢，就是變成蒙上厚厚泥沙的模樣，受災民眾組成自救會要煙波出來面對，飯店提出補償措施，包括房費全免、含餐食服務、安排接駁車也提供交通津貼每車1人3千元，最新再研擬提出每車慰問金1萬元，以及車輛現值35%作為補償，更全額支付拖吊費，但所有車主都無法接受。泡水車主A（變音）：「35％來講完全是不能接受，等於是買一台機車都不夠。」

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館泡水車。（圖／民視新聞）泡水車主B（變音）：「當時買的價錢是259萬，維修初估報價接近70萬左右，建議我不要再做維修。」車主指出只賠償35％怎麼夠？畢竟未來維修不見得會好，最後恐怕也是報廢，只盼飯店拿出應有的態度。泡水車主C（變音）：「防水閘門無論你有沒有放下，還是跟我們通知這件事情，你當天的SOP是什麼，他也是到現在都不願意溝通，相關的影片他也不願意放。」

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館泡水車。（圖／民視新聞）泡水車主D（變音）：「聲明稿這樣一直在發而已啊，其實也沒有提出真正的方案，也沒有看到所謂公司高層，出來面對這樣的事情。」宜蘭縣議員（民）謝正信：「35%的賠償，我想這個比例原則，非常不的不合理，要在整個攤提整個責任之後，再來做整個賠償的評估。」民代強調先釐清責任，再談賠償，自救會預告週三協調會將由宜蘭縣消保官、消基會秘書長出面，與宜蘭律師公會代表一起和飯店協商，一場泡水車糾紛，賠償內容還有得談。

