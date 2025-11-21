蘇澳煙波泡水車爭議再延燒 飯店業者允負責處理

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）颱風鳳凰造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，約30輛住客車受影響。受災住客今天批評飯店應變缺失、呼籲業者誠心面對。業者承諾，會以最負責任方式處理後續。

11月11日蘇澳大水災，連帶影響到當地的煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，受災住客事發後組成自救會，並在今天於宜蘭縣縣議員謝正信陪同下，與自救會委任律師葉家瑄召開記者會。

自救會成員指出，當時第一線飯店服務人員積極處理現場情況，但卻沒有主管出面指揮，也沒有任何明確的防災標準作業流程，看不到主管人員具備足夠的防災應變能力。

廣告 廣告

此外，當時飯店內的防水閘門明明已放下，卻仍有大量水從閘門下方灌進飯店內，質疑閘門材質不良，或是在施工、安裝上有瑕疵。當時停電，但緊急發電機卻沒有辦法支持有效抽水。

對於飯店曾說「要交由第三方認定之後再來談賠償」，但自救會想請教，「第三方」是指法院嗎？這等於「溝通窗口關閉，我們法院見」，這樣的態度才是讓住客最難過的地方。

自救會強調，他們不想對簿公堂，只希望恢復溝通與安全感，希望飯店主動聯繫住客代表，打開對話的窗口，說明防災標準作業流程，修補互信。

對此，煙波國際觀光集團回應，當時防水閘門都正常運作，但因後續雨勢太大，且有大型漂流物撞開防水閘門及車道鐵捲門，使地下停車場車輛受到影響，並非外界指稱有「閘門失靈」等情形。針對地下停車場車輛受影響部分，已協助登記並主動聯繫保險公司，後續也會全力配合理賠與補償程序，提供必要協助。

煙波國際觀光集團表示，現已由公證公司針對此案進行查勘、鑑定、估價，釐清責任歸屬。外界指稱「飯店不主動理賠」、「隱匿保險內容」，都與事實不符，集團從未也不會以保險額度為理由推卸責任，承諾將以最透明、最負責任的方式處理後續。（編輯：張銘坤）1141121