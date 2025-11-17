轟蘇澳煙波5大失職！11泡水車住客將提集體訴訟 業者：釐清權責絕不推諉
鳳凰颱風豪雨重創宜蘭蘇澳，超過700毫米成洪水淹進街道，當地知名溫泉飯店「煙波四季雙泉館」也為此受害，其地下室超過30輛車成泡水車。飯店業者雖表示會負起責任，但11名受災住客今（17日）委託律師發表聯合聲明，指控這是一場人禍，因飯店反應不即時，且未履行防災義務才讓災情擴大，將提出集體訴訟求償。飯店則強調「經第三方公正單位釐清權責後，將承擔應負的責任，絕不推諉」。
11名受災住客今日透過聯合聲明指出，中央氣象署在11日下午4點55分將宜蘭升級為「超大豪雨地區」，而白米溪水位於傍晚6時許快速暴漲，飯店卻未巡查，也沒有通知住客移車、或者提醒或警告，再加上防水閘門和沙包明顯失靈，才讓大量洪水灌入地下室。
住客不滿，飯店直到晚上7點55分才首次廣播宣布「即將斷水斷電」，但沒有提供基本應急支援、安全指引，明顯事前未做足防災準備，更沒有提到防水閘門失靈、地下室已在淹水，住客的車已經來不及移出。
聲明也說，部分住客因擔憂車輛，涉水查看，飯店沒有給任何安全防護措施，事後飯店對外表示會負起全責，聯繫保險公司討論理賠，沒想到事實卻是保險公司為住客「自行聯繫」後才得知，且公共意外責任險僅投保300萬元，飯店目前對住客損害補償皆以「待第三方認定」推託，至今未有明確方案。
住客批評，飯店未履行最基本的公共安全義務，顯示管理層長期缺乏風險意識與防災文化，在事前、事中、事後均嚴重失職，聲明也刻意淡化災情。
住客認為，此次事件並非天災，而是典型人禍，呼籲飯店正視責任並給予合理賠償，而住客委託的律師則名列5點聲明：
1、輕忽中央警報，未採取充足防災準備
2、未及時預警，錯失移車黃金時機
3、嚴重錯判防災能力、設備失靈、人員欠缺基本應變訓練
4、淹水後未採取安全防護措施，導致住客受傷
5、斷水斷電後未提供任何基本應急支援
煙波大飯店蘇澳四季雙泉館稍晚發出聲明稿，全文如下：
首先，對於本次事件造成車主財物損失與不便，我們深表理解。車主們對於後續的車子的修復與等候理賠的焦慮心情，我們也感同身受，秉持以最高誠意全力協助後續處理外，除了盡速完成各項復原作業也加速委任第三方公正單位協助釐清相關責任，確保整體過程公開、公平、透明。
對「飯店保險金額不足理賠」之說法，煙波集團再次強調，不論飯店保險金額為何，經第三方公正單位釐清權責後，本集團將承擔應負的責任，絕不推諉。
11:27發稿
18:57更新（新增飯店最新聲明）
