蘇澳煙波貼照曝淹水車處理現況 網打氣：有愛有肩膀，風雨結束會再回訪
記者李鴻典／台北報導
日前颱風鳳凰襲台，在東北季風共伴效應影響下，導致宜蘭蘇澳強降雨釀災，位於蘇澳的煙波飯店淹水，30多輛旅客車輛受影響。煙波大飯店蘇澳四季雙泉館17日發出聲明說明最新進度，強調「經第三方公正單位釐清權責後，將承擔應負的責任，絕不推諉」。飯店昨天也貼出清理地下樓層的照片，網友湧入打氣，期待明年1月初再次入住力挺，加油！風雨結束我們會再回訪。
煙波大飯店蘇澳四季雙泉館臉書粉專18日貼出清理照片寫道，休息的這幾天，我們一直收到許多關心蘇澳的訊息，「今天，也想先和你分享，這座靠海小鎮此刻的樣子」。
貼文寫道，「蘇澳今天又下起雨了，氣溫也悄悄降了些，雨勢時大時小，街道的步調依然緩慢，但在這濕冷的雨幕下，我們看到的，是蘇澳鎮上每個人都在努力。商家、居民、志工與在地清潔團隊，有人清理店面、有人協助排水、有人整理道路，大家一起讓家園慢慢恢復秩序。」
煙波大飯店蘇澳四季雙泉館說，目前館內地下樓層的積水已經抽乾，受影響的車輛也正由專業團隊陸續拖運移出。雖然車子可能還需要再一些時間才能回到主人們身邊，但安全處理始終是最重要的。地下室的地面仍然濕滑，泥痕也還清晰可見，夥伴們排成一列，齊心協力將泥水往前推，只想盡快把現場恢復成原本的樣子。
網友湧入留言打氣「加油！你們是有愛的飯店，祝福早日恢復」、「等風雨結束我們會再回訪～加油」、「繼續支持你們就會是最大的鼓勵」、「加油！早日恢復過往美麗的樣貌」、「最有溫度的煙波飯店，期待下次的旅行」。
「加油喔！煙波是很棒飯店，人員服務好，餐飲好，等你們復原，我與家人會再次光臨看日出。有愛有肩膀，視人命為優先，祝福你們祝大家平安」，也有人建議「家裡的生日幾乎每年這煙波過（住宿），我個人願意相信煙波的處理方式，但在這眾說紛紜的網路世界下，如果煙波可以提供出完整的監視影片資料說明整個前因後果相信會是更完美的處理方式。」
煙波大飯店蘇澳四季雙泉館17日聲明全文：
首先，對於本次事件造成車主財物損失與不便，我們深表理解。車主們對於後續的車子的修復與等候理賠的焦慮心情，我們也感同身受，秉持以最高誠意全力協助後續處理外，除了盡速完成各項復原作業也加速委任第三方公正單位協助釐清相關責任，確保整體過程公開、公平、透明。
對「飯店保險金額不足理賠」之說法，煙波集團再次強調，不論飯店保險金額為何，經第三方公正單位釐清權責後，本集團將承擔應負的責任，絕不推諉。
另，對於「拖一輛車需三萬元」之傳聞亦屬不實，有關拖吊部分，實際費用依拖吊距離及車輛狀況而定，全程委由合法合規廠商執行拖吊至車主指定之保養廠且拖吊費用均由飯店全額支付，並非外傳之高額金額。
關於現場狀況，今早已初步完成地下室抽水，僅B2部分地面仍有少量積水，現場環境已達可安全進行拖吊作業之條件。館方已陸續聯繫車主填寫拖吊同意書，並向宜蘭縣政府提出拖吊申請。
煙波集團再次強調，我們必定負起應承擔的相關權責，並持續以「安全、誠信並重」的原則推進各項作業。感謝各界的體諒與支持，我們將與蘇澳在地居民一同努力，盼能早日恢復地方榮景，讓旅人再次看見蘇澳的美好與溫度。
煙波國際觀光集團 敬上
