蘇澳煙波飯店地下停車場泡水！僅願賠車價35％惹議 消保官召開協調會

雙方僵持不下，此案將於12月3日在宜蘭縣政府消保官主持下召開首次協調會。（圖／中國時報吳佩蓉攝）

上（11）月11日蘇澳豪雨造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場淹水，超過30輛車泡水全毀，引爆賠償爭議。煙波飯店提出以車輛現值35%補償的初步方案，但遭住客與車主自救會強烈反對，雙方僵持不下，此案將於12月3日在宜蘭縣政府消保官主持下召開首次協調會。

煙波飯店強調，此次淹水屬鳳凰颱風帶來的不可抗力，公司已在事發當天提供房費全免、餐食以及接駁車等協助。針對車主損失，提出「慰問金1萬元、車輛現值35％補償、全額支付拖吊費」等方案，並稱這是基於最大善意提出的補償內容。

然而，自救會認為補償比例過低、無法反映車主實際損害，且飯店明知地下室為危險空間，仍未做好預警與管控，難以接受飯店將責任全推不可抗力。他們表示，上週五收到飯店方案後，經整體討論「無一人願意接受」。自救會批評，車輛全毀卻僅願賠三成多，根本不合理，也無法展現企業應有的負責態度。

爭議持續升溫，車主盼求更合理處理。宜蘭縣政府消保官已介入，並將於 12月3日下午在宜蘭縣議會召開首次協調會，各方將在會中正面交鋒，尋求後續解決方向。

