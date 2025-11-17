蘇澳煙波飯店泡水車主 批人禍

宜蘭縣蘇澳煙波大飯店。（吳佩蓉攝）

鳳凰颱風與東北季風共伴效應帶來雨勢，造成宜蘭縣蘇澳鎮淹水，蘇澳煙波大飯店四季雙泉館有超過30輛住客車輛泡水，11名受災住客17日委任律師發聲明，痛批整起事故是典型人禍，飯店事前未警示，防線全面失守、事後說法反覆，要求主管機關介入徹查。煙波集團強調不推諉、不轉嫁，承諾將依第三方釐清結果負起應負責任。

受害住客控訴，氣象署11日下午4時55分發布宜蘭縣超大豪雨警示，提醒低窪地區慎防淹水，但飯店未巡查也未採取防災準備，白米溪水位暴漲時，館外道路仍可通行，住客來得及移車，飯店卻毫無警示，甚至晚間6時48分有住客自由進出、外出購物，防水閘門並未如飯店聲稱「晚間6時30分已放下」。

聲明強調，晚間7時過後，不到10分鐘大量水流便直衝地下室，但飯店未廣播、未管制，錯失最後移車機會，大水如瀑布般從防水閘門底部湧入，不但閘門失靈，沙包也因堆放錯誤、數量不足，形同失效。飯店首次廣播僅提到「館外道路積水」，沒有告知地下室已淹水，導致住客誤闖危險區域，甚至有人遭割傷。

住客批評飯店在外稱主動協助理賠，實際上僅投保法定最低額度300萬元公共意外責任險，對車輛毀損、財物泡水始終以「待第三方認定」推託，連交通補助也需反覆爭取才能獲得。住客不滿飯店標榜「安全第一」，卻連閘門操作都不合格，「整起事件完全是人禍」。

煙波集團企業品牌永續處副總王泳涵回應，集團絕不推諉，保險額度並非拒賠理由，只要第三方單位釐清飯店需負責部分會全權承擔，並以最高誠意協助車主維修與處理。