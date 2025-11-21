蘇澳煙波飯店泡水車爭議！自救會喊話要真相 12/3進行調解

蘇澳煙波飯店泡水車爭議，住客自救會今召開記者會喊話要求真相。(記者游明金攝)

〔記者游明金／宜蘭報導〕蘇澳暴雨，造成宜蘭縣蘇澳煙波飯店地下停車場淹水，造成30餘輛車泡水受損；住客與車主組成蘇澳煙波自救會，今天中午在縣議會召開記者會發聲抨擊防水閘門失靈，飯店人員訓練不足，住客只是要真相，不想對簿公堂，希望飯店主動連繫處理；另，消基會將在12月3日於宜蘭召開消費爭議調解會。

自救會住客今天在縣議員謝正信陪同下，與自救會委託任律師葉家瑄、邱姓、陳姓與吳姓住客等10多人召開記者會，向外面說明11日當天淹水經過。謝正信指出，這次事件造成住客車輛受損，人員受傷，飯店防災機制是否完善應作檢討，自救會希望還原真相，也希望飯店出面善後，並請縣府針對此案檢查，提出相關因應。

律師葉家瑄說，因為看到有人受傷，不得不站出來，在地下室開始淹水後，現場卻沒有任何封鎖線、沒有任何警示線、沒有主管出面指揮，也沒有任何明確的防災SOP流程，導致員工割傷、住客被重物撞擊腳部受傷。

住客邱先生指出，他們不是颱風天還要去住飯店？當天有打電話到飯店確認風雨跟路況，回覆是一切都還好，並沒說「颱風天可能會有安全問題」，基於對飯店的信任才會入住，且大水來之前的避難示警，完全是有機會疏散的，但飯店並未進行相關處置。

住客陳先生說，飯店的防水閘門明明已經放下，卻仍有大量水從閘門下方灌進來，不是小滲漏而是「大量渗漏」，防水閘門不是被大型金屬物撞破而是被水沖開，希望主管機關調查是不是閘門材質不良？還是施工安裝有瑕疵？

飯店沙包配置與訓練明顯不足，抽水機與排水設計錯估能力、指揮者一問三不知。

自救會希望主管機關介入，查清「制度性缺失」與法規是否不足？對於飯店說「要交由第三方認定之後再來談賠償」，自救會想請教，「第三方」是指法院嗎？這等於「溝通窗口關閉，我們法院見」，這樣的態度才是讓住客最難過的地方。

自救會希望飯店主動聯繫住客代表或律師正式坐下來，說明防災SOP釐清事實，也順便修補互信。自救會已向消基會申訴，將在12月3日召開協調會，希望飯店能夠出席。

住客出示當天照片，指控防水閘門失靈。(記者游明金攝)

