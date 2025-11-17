蘇澳煙波飯店淹水損30車 住客控未提賠償 業者：釐清權責絕不推諉

颱風鳳凰日前襲台，宜蘭蘇澳發生強降雨釀災，雨水灌入煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室，造成30餘輛車泡水。11名受災住客今天（17日）指控，飯店輕忽中央警報導致淹水及車輛毀損，後續反覆推託、未提出明確賠償機制。煙波集團回應，經第三方公正單位釐清權責後，會承擔應負責任，絕不推諉。

颱風鳳凰帶來豐沛雨量，雨水11日灌入煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室，造成30餘輛車泡水（圖），11名受災住客17日表示，飯店推託未提出明確賠償機制。煙波集團回應，釐清權責後，會承擔應負責任絕不推諉。（圖／葉家瑄律師事務所提供）

11名住客透過葉家瑄律師事務所發布聲明稿，提出這次災害中，飯店共發生輕忽中央警報、未採取充足防災準備等五大疏失，並表達這次不是天災，而是制度性的人禍，呼籲徹查飯店防災機制是否符合法定安全標準。

聲明稿提到，11日晚間7時20分，一名住客至地下室查看後，不過十餘分鐘，大量水流迅速湧入地下一樓，此時飯店仍未廣播預警，也未通知住客移車，完全錯失最後的移車機會，晚間7時48分雖已放下防水閘門，但湧入水量毫無減緩，且現場沙包數量明顯不足，也未採用任何基本防淹水堆法。

聲明稿表示，飯店直到晚間7時55分才首次廣播，卻未告知地下室正在淹水，多名住客在不知情的情況下，進入地下室查看車況時，驚覺水位已急速上升至腰部高度，更有住客因此受傷。

聲明稿指出，飯店一再以「待第三方認定責任」為由反覆推託，始終未提出明確的賠償機制，並宣稱會「主動聯繫保險公司理賠」，實際上是住客自行聯繫後，才得知飯店僅投保公共意外責任險，且保額僅有300萬元。

對此，煙波國際觀光集團表示，這次事件造成車主財物損失與不便，集團深表理解，車主們對於車子後續的修復與等候理賠的焦慮心情，集團也感同身受，並秉持最高誠意全力協助後續處理，除盡速完成各項復原作業，也加速委任第三方公正單位，協助釐清相關責任，確保過程公開、公平、透明。

煙波集團指出，對於「飯店保險金額不足理賠」說法，不論飯店保險金額為何，經第三方公正單位釐清權責後，集團將承擔應負的責任，絕不推諉。必定會負起應承擔的相關權責，持續以安全、誠信並重的原則，推進各項作業。

責任主編：于維寧