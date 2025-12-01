蘇澳煙波飯店賠償泡水車方案曝光！「車輛現值35％」遭受災車主拒絕

上個月受「鳳凰」颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳豪雨成災，當地煙波飯店停車場約有30輛車淪為泡水車。如今飯店提出賠償方案，表示將依車輛現值的35％進行補償，每台車另提供新台幣1萬元慰問金，並全額代付相關拖吊費用，不過此方案引發受災車主不滿，抗議賠償金「連殘值都沒有」。

有受災車主指出，飯店提出的賠償計算方式，難以反映實際損失，「目前自救會的成員，沒有人同意這個協調條件。」也有車主舉例，自己車輛新車價格約245萬元，依照5年攤平方式計算，現值本來就已不到原價的一成，如今飯店再以現值的35％作為賠償基礎，實際拿到的金額與車輛殘值差距過大，直言「不要說殘值了，連殘值都沒有」。

由於雙方至今未能取得共識，消保官預計於12月3日下午在宜蘭召開第一次協調會，屆時煙波飯店也將派出主管出面。

受災車主強調，此次協調會除了談賠償金額外，更希望釐清整起事件究竟是「天災」還是「人禍」，要求飯店提出當天內部防災SOP，並說明相關機制是否確實落實執行。

在賠償訴求方面，有車主主張，應依不同車款與價值提出相對應賠償，金額至少要達到車輛殘值水準，並加計各車主因交通問題衍生的費用及精神損失，整體賠償希望能達到車輛產險殘值的1.25到1.5倍。

宜蘭／余孟潔 責任編輯／周瑾逸

