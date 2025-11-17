蘇澳煙波飯店颱風天逾30車泡水 住客控5大罪狀「提集體訴訟」：典型人禍

蘇澳煙波飯店在鳳凰颱風遭大水灌進地下停車場，超過30輛車因此泡水，住客不滿飯店處置將提出集體訴訟。（

上週來襲的鳳凰颱風為宜蘭帶來致災性降雨，蘇澳等多處地區因此傳出淹水災情，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場遭大水灌入、逾30輛車慘遭泡水滅頂。業者祭出房費全免、補助車資、全力配合理賠等處置，不過仍有多名住客不滿，今（17日）透過律師發布聯合聲明提出集體訴訟，控訴這不是天災，而是典型人禍。

住客控不給移車害泡水 業者回應啟動後續補償

據報，宜蘭蘇澳11日降下15年來最大雨量，造成多處地區嚴重淹水，有數名在蘇澳煙波飯店住宿的民眾反映，當天下午擔心淹水、想把車從地下停車場開出去，卻被飯店人員阻止，等到雨勢趨緩想再去查看車輛情況，才發現連B1都已經整個淹到無法進入。

煙波飯店副總王泳涵表示，在得知街道淹水後第一時間啟動防颱措施、放下防水閘門，也擋好沙包，由於外面已經淹到小腿肚，這時候出去不見得安全，才會安撫希望待在飯店裡面，但後來有大型漂流物撞破閘門，導致大水洩入地下室，才會造成車輛淹水，據估計有30餘台車輛受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，除了提供房費全免、車資補助，也協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序。

宜蘭蘇澳煙波大飯店的地下停車場閘門遭撞破，水淹進地下室造成30多輛車因此泡水。（翻攝畫面）

不是天災是人禍？ 住客點名蘇澳煙波5大罪狀

儘管有不少人大讚飯店的處置周全，也有當地人透露當天情況若開車出去外面一定會拋錨，但仍有部分住客對飯店的說法不以為然。《自由時報》等媒體報導，11名住客今透過律師發出5點聲明表示將提起集體訴訟，痛批「並非天災，而是典型人禍」。住客5點聲明包括：一、輕忽中央警報，未採取充足防災準備；二、未及時預警，錯失移車黃金時機；三、嚴重錯判防災能力、設備失靈、人員欠缺基本應變訓練；四、淹水後未採取安全防護措施，導致住客受傷；五、斷水斷電後未提供任何基本應急支援。

聲明內容指出，當天下午氣象署已將宜蘭列為「超大豪雨地區」，但飯店未巡查、未預警、也未通知住客移車，下午6點30分館外道路仍可通行，6點48分還有住客外出購物，防水閘門並未如飯店聲稱在6點30分已放下。他們提到，當晚7點後情況急速惡化，有住客7點20分去地下室僅看到少量積水，未料在10分鐘內大量水流瀑布灌入地下室，已錯過最後移車時機，而防水閘門失靈，沙包堆放錯誤形同虛設。

控淹水沒通知害人受傷！ 批飯店說法與實情不符

聲明內容還提到，飯店沒有通知地下室已經淹水，有不知情的住客下去查看車況，因此而受傷，水淹到腰部飯店都還沒封鎖地下室入口，也未安排人員提醒危險，後來才廣播說要斷水斷電，沒有提供基本應即支援，事前未做足防災準備。

飯店雖對外聲稱會主動聯繫保險公司協助理賠，但事實上是住客自行聯繫保險公司後才獲得回應，且飯店僅投保300萬元公共意外責任險，對住客損害補償皆以「待第三方認定」推託，車資補助也是住客反映後才補貼。他們痛批飯店方在事前未警示、事中失控、事後推責，整起事件完全是人禍。

