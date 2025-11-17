蘇澳煙波飯店30多車泡水！住客控未提賠償 業者回應：釐清權責絕不推諉

生活中心／彭淇昀報導

日前颱風鳳凰襲台，在東北季風共伴效應影響下，導致宜蘭蘇澳強降雨釀災，而位於蘇澳的煙波飯店淹水，30多輛旅客車輛受影響。業者也表示，房費全免外，也啟動保險理賠與賠償程序。對此，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館發布聲明稿，說明最新進度，並強調「經第三方公正單位釐清權責後，將承擔應負的責任，絕不推諉」。

因鳳凰颱風侵襲，蘇澳煙波飯店地下停車場淹水，30多車受困。（圖／翻攝畫面）

全文聲明如下：

首先，對於本次事件造成車主財物損失與不便，我們深表理解。車主們對於後續的車子的修復與等候理賠的焦慮心情，我們也感同身受，秉持以最高誠意全力協助後續處理外，除了盡速完成各項復原作業也加速委任第三方公正單位協助釐清相關責任，確保整體過程公開、公平、透明。

對「飯店保險金額不足理賠」之說法，煙波集團再次強調，不論飯店保險金額為何，經第三方公正單位釐清權責後，本集團將承擔應負的責任，絕不推諉。

另，對於「拖一輛車需三萬元」之傳聞亦屬不實，有關拖吊部分，實際費用依拖吊距離及車輛狀況而定，全程委由合法合規廠商執行拖吊至車主指定之保養廠且拖吊費用均由飯店全額支付，並非外傳之高額金額。

關於現場狀況，今早已初步完成地下室抽水，僅B2部分地面仍有少量積水，現場環境已達可安全進行拖吊作業之條件。館方已陸續聯繫車主填寫拖吊同意書，並向宜蘭縣政府提出拖吊申請。

煙波集團再次強調，我們必定負起應承擔的相關權責，並持續以「安全、誠信並重」的原則推進各項作業。感謝各界的體諒與支持，我們將與蘇澳在地居民一同努力，盼能早日恢復地方榮景，讓旅人再次看見蘇澳的美好與溫度。

煙波國際觀光集團 敬上

