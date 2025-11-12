蘇澳煙波飯店30輛車慘泡水！ 業者：房費全免、補貼3千車資

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場淹水。（圖／翻攝自Threads）

受「鳳凰」颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳鎮因為暴雨而大淹水，包括當地知名觀光飯店「煙波大飯店」地下室慘被滾滾黃水淹沒，造成約30輛車泡水，也無法開出停車場。對此，煙波大飯店緊急發聲明表示，已提供蘇澳四季雙泉館當天280名旅客房費全免，加上每人車資補助，並安排接駁車接駁至羅東、台北車站；針對受影響車主，已協助登記並聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序。

煙波飯店今（12）日發聲明表示，受「鳳凰」颱風外圍環流影響，蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，造成部分地區積水、停電及停水等狀況，本館雖於第一時間即啟動防颱應變措施，但仍因瞬間雨勢太大出現積水情形。

目前蘇澳地區雨勢趨緩，煙波飯店指出，飯店秉持維護住客人身安全至上，所有住客妥善安置，僅地下B1受到影響。地下停車場約有30餘台車輛受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，全力處理相關事宜。

煙波飯店說明，第一時間提供280名旅客房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資3000元補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站。飯店團隊亦正全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度確保設施安全與品質，期望能於最短時間內恢復正常營運。

針對地下停車場車輛受影響部分，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。並誠摯感謝宜蘭縣消防局、警方及在地單位於第一時間的協助與關懷，也感謝住客的理解與包容，飯店將持續以「安全第一、服務為先」的精神，努力恢復館內環境，讓旅客能再次安心入住。

根據《三立新聞網》報導，中古車業者提醒，若輪胎僅三分之一高度泡水，請立即關閉冷氣、慢速駛離，切勿猛踩油門或緊急煞車，可輕踩煞車排水氣；若水深超過輪胎二分之一勿再冒險發動，應盡快聯繫拖吊。

此外，若水淹至輪胎四分之三，絕對不要再嘗試啟動引擎，此時車輛內、外零件幾乎全面受損，報廢通常成為唯一的選項。

